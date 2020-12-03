台灣囤房怎不嚴重？國發會提五招落實居住正義

高雄市政府全力推動社會宅，位於苓雅區的「凱旋青樹 」預計民國111年完工啟用，落成後的2棟地上14層、地 下2層建物，將提供社會住宅245... 高雄市政府全力推動社會宅，位於苓雅區的「凱旋青樹 」預計民國111年完工啟用，落成後的2棟地上14層、地 下2層建物，將提供社會住宅245戶，並設有店鋪2戶、 社會局公托中心等。圖為凱旋青樹工地空拍情形。 （高雄市政府提供） 中央社記者王淑芬高雄傳真 109年11月30日 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）今年疫情台灣房價不跌反漲，更有建商疑炒作房市榮景引發批評，時代力量立委邱顯智2日在財委會上表示，高達17.4％的家庭擁有4戶以上，顯示台灣囤房非常嚴重，針對房市亂象，國發會今（3）日喊話：「千萬不要懷疑政府的決心，對於房市炒作一定會極力遏止。」

行政院秘書長李孟諺在行政院會後記者會轉述，蘇貞昌提到，台灣是民主、自由、開放的國家，但在維護社會公平正義上，政府有必要給努力的人遮風避雨居住的地方，捍衛居住正義。

中央社報導，國發會3日在行政院院會陳報「健全房地產市場方案」，提到今年預售屋漲勢明顯、亂象多。針對穩定房價，國發會提出包括強力稽查紅單交易、杜絕規避稅務、貸款有差別等五招因應對策。

第一，定期檢視房市狀況、強力稽查紅單交易。預售屋市場有很多紅單交易、炒作亂象，內政部將會同相關機關，成立預售屋管理小組，跟地方政府合作嚴格稽查，此前，政府已在10月、11月已展開兩波大規模稽查並開罰違規交易。

第二，加速實價登錄2.0修法及揪出逃稅行為。內政部會周延立法，將預售屋無論是自售、委託代售也全面納管，做到銷售前備查、交易後依法申報、房價揭露落實到門牌等，針對價格申報不實加重罰則。另外，目前了解有些個人藉由設立公司或股權交易規避不動產交易稅、所有權人利用房屋分割小坪數規避房屋稅（房屋現值低於十萬免稅，但遭有心人刻意分割登記），這次除透過專案查核揪出這類案件，也會透過修法防止有心人逃漏稅。

第三，審慎授信防過多資金流入房市助漲房價。政府已經督促銀行就非自用投資者、建商新建住宅申辦貸款採取差別或審慎授信，央行必要時也會依法採選擇性管制措施，金管會也會強化對於不動產授信的金融檢查。

第四，廣建社會住宅、擴增包租代管。直接興建社會住宅今年底將達到4萬2000戶，第一階段達成率是106%，內政部明年還有更大規模的興建計畫，在18縣市推動50案社會住宅，明年會超過1萬5000戶。另外也會擴大租金補貼，從原來一年6萬戶，加倍到12萬戶。

第五，持續辦理及中長期研議。未來會持續查核房屋實際使用情形，加強管控預售屋銷售行為，並檢討房屋稅率。

蘇貞昌表示，政府要用盡一切力量讓要養家活口的人有個家，給小家庭、年輕家庭有支撐的力量。報導指蘇貞昌已指示各部會針對短期可實施的方案立刻進行、強力推動。