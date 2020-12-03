【武漢肺炎】指揮中心: 台灣12/3新增美國境外移入一例　長榮、華航近期共5人違反防疫規定遭開除或處分

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台灣「秋冬專案」防檢驗報告造假 莊人祥：嚴加辨識、開放檢舉•違者最重罰15萬

更新時間: 2020-12-03 18:01

首次發稿: 2020-12-03 16:04

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(12月3日)公布國內新增1例境外移入COVID-19 (武漢肺炎, 新冠肺炎) 確定病例，為本國籍30多歲女性(案687)，自美國入境。

另一方面長榮航空今天證實，有3名空服員因違反防疫規定，且在接受調查期間企圖蒙騙，最後都遭免職。據了解，這也是國籍航空空服員因違反防疫規定遭開除的首例。

為因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，中央流行疫情指揮中心與民航局對執勤從國外返台機組員的居家檢疫規定，已經從14天縮短為5天。

中央社報導，長榮航空發現，這3名空姐都是在依規定應居家檢疫期間，卻無視規定外出，與友人聚餐、打球、露營、參加學校課程、前往親戚家等，還高調打卡貼文，遭其他人檢舉。

長榮航空今天(12/3)證實確實有空服員因違反防疫規定遭開除。根據長榮航空內部懲戒通知，總共有3名空姐在居家檢疫期間外出，漠視防疫規定，已先後祭出免職處分。

據了解長榮航空分別在11月10日、17日及12月2日，對3名違反居家隔離防疫規定的空姐，祭出免職處分。

根據《自由》報導，長榮航空傳出3名前空服員值勤完返台，在居家檢疫期間外出趴趴走，遭到免職，對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，最近3個月以來，國籍航空共計有5人違反居家檢疫規定，包含長榮航空3位、中華航空2位。

中央社報導，華航拒絕透露對違反檢疫規定空服員的處置，只說，若機組員於任務後居家檢疫期間未落實相關隔離或檢疫規定，公司皆依程序主動提報主管機關，並依中央流行疫情指揮中心的規定辦理，也持續向公司全員重申防疫規定。

莊人祥指出，有關國籍航空機組員違反居家檢疫規定，因屬特殊職業，透過專案方式由航空公司自行管理，若違反專案，就會回到一般民眾模式，開立居家檢疫書，要求完成14天居家檢疫，若再違法就會依照違反傳染病防治法規定處分。

莊人祥說明，這5人經民航局通報指揮中心後，已開立居家檢疫單，目前都已完成檢疫，且沒有再違規的狀況；航空公司也都完成處分員工的作業。

長榮航空說，公司對於違反防疫規定的同仁，一定本著勿枉勿縱的態度招開人事評議會進行調查，並依情節輕重議處。對於屢屢違反「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」之情、漠視大眾健康，另在調查過程中捏報事實、欺騙蒙混，企圖混淆調查方向，實無法適任維護飛航安全必須有高度工作自律的空服員工作。

台灣12月3日 新增一例自美國境外移入個案

指揮中心3日於新聞稿表示，國內新增1例境外移入COVID-19 (武漢肺炎, 新冠肺炎) 確定病例，案687於美國工作，11月29日返台探親，入境後至住處居家檢疫，同日於住處出現喉嚨不適情形並主動通報，由衛生單位安排就醫採檢及收治住院，於今日確診。



指揮中心指出，已掌握個案同班機接觸者共25人，其中14人為前後二排座位旅客，列居家隔離，11人為機組員，因有適當防護，列自主健康管理。