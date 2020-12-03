大苑子草莓季開跑！18顆台灣鑽石級草莓飲品「莓好相遇」12/3起強勢回歸

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）時序進入12月份，草莓季正式開跑！年初造成無數草莓控尖叫、心動的大苑子「莓好相遇」於今（3）日強勢回歸，另外，為了讓最新鮮的「今日採今日吃」草莓以多元的面貌呈現給顧客們，市府夢想店再推出兩款草莓冰品「莓好序曲」、「草莓鮮果霜淇淋」，搶攻草莓控眼球。

大苑子走在鮮果咀嚼系的頂端，草莓勝出在每日產地直送、農檢合格，無論杯裝飲料、盒裝草莓登讓消費者感受到彷彿直接在大湖現採的鮮嫩。人氣飲品「莓好相遇」使用滿滿18顆每日配送的新鮮草莓，佐以特A級許慶良鮮乳製作成冰沙，還吃得到漂浮在粉色冰沙上的多顆新鮮、安全的鑽石級草莓，喝飲料之前，可以先用叉子品嚐一口新鮮草莓的香甜，再吸一口草莓鮮乳冰沙的美味，手搖飲完美升級甜點!

此外，使用100%使用整顆新鮮草莓，加上特A級許慶良鮮奶，融合成完美的濃郁香甜口感的「莓好時光」以及使用100%的新鮮草莓加上頂級台灣青茶的「莓好花漾」也於12月1日起全台門市皆可購買得到，草莓控們可別錯過這兩款冬季限定的人氣商品。

為了讓顧客能有更多的選擇，並把最新鮮的「今日採今日吃」草莓以多元的面貌呈現給顧客們，市府夢想店再推出兩款草莓冰品「莓好序曲」、「草莓鮮果霜淇淋」！

草莓聖代「莓好序曲」主打小巧的微冰品概念，一個人吃也沒有負擔，口味上以濃郁香甜的鮮乳優格霜淇淋搭配新鮮草莓和蘋果果丁，讓口感升級，更能同時享受多汁、爽脆以及綿滑的多重口感，最底層再佐以愛玉以及手工熬煮草莓果醬搭配，增加整提香氣和風味。

而「草莓鮮奶霜淇淋」因是使用新鮮草莓製作而成，酸甜不膩，每口都能感受到濃濃的草莓香氣，還能吃到新鮮草莓。

圖為「草莓鮮奶霜淇淋」。（圖／大苑子提供）

大苑子從鮮果飲品、新鮮果物、甚至是今年新開幕的市府夢想店冰甜品當中，不斷創造鮮果的驚喜與儀式感，今年特別設計獨家的湯匙、叉子組搭配每年販售的大苑子公益桌曆，不僅外型精緻，更是專為水果飲品、甜品挑選的長度，讓顧客在品嚐新鮮水果時能使用更有質感、環保的餐具！

想獲得獨家餐具組？只要購買大苑子最新的2021年公益桌曆即可獨家擁有，而每本公益桌曆將捐出20元給予關懷弱勢兒童的公益團體，讓顧客也能一起響應愛心。2021年度最新的公益桌曆即日起至12/8止，在大苑子APP商城獨家販售，限量2021本、售完為止。

本次的公益桌曆以水果禮盒的設計概念出發，外型高雅大方、送禮自用兩相宜；桌曆主題圍繞著「跟著季節吃水果」的方向，透過清新、舒服的手繪風格將不同時節最著時的水果呈現在每月份中，讓顧客一起體驗四季的鮮果之美！