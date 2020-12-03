人老足先衰！腳比實際年齡老20歲？ 關鍵竟與襪子有關 人老足先衰！腳比實際年齡老20歲？ 關鍵竟與襪子有關

【健康醫療網／記者田柏升報導】腳年齡調查結果出爐 穿襪習慣有影響

你的襪子穿多久？近日皮膚科趙昭明醫師首度發表「腳年齡」概念，調查發現，受訪者腳年齡平均比實際年齡高出20歲，沒想到腳年齡竟然跟穿襪習慣大有關係。

皮膚科診所院長趙昭明醫師解釋，襪子對足部皮膚「腳年齡」有影響，是因為選擇適合自己腳的襪子能讓足部獲得很好的緩衝的作用，提供適當的支撐力，有助於減少摩擦。減少摩擦即能減少雙足粗糙脫皮，另外，適當的襪子能協助降低足部細菌孳生造成感染的機會，甚至能幫助除臭，一般民眾並不特別留意，並未做「足」保養，就容易造成腳的老化現象。

襪子鬆垮破損才汰換？ 醫曝選襪4大重點

許多民眾一天穿著鞋襪超過8小時，襪子更是穿到鬆鬆垮垮或破損才汰換，小心早已細菌、黴菌叢生，還有釀成足部粗糙、脫皮、暗沉、腳臭等困擾。

趙昭明醫師表示，假使穿著不恰當的襪子，就難提供足部好的保養環境，容易因菌種失衡而大量滋生，慎選襪子、維持足部生態平衡有助於改善這些問題，4大重點包括服貼、吸濕排汗、支撐穩固以及不易變形。

廠商推10秒除臭機能襪 「銀纖維」有助香港腳康復

就有廠商運用除臭科技纖維，打造100%服貼足部且能迅速除臭、散熱的無毒機能襪，實際測試，把腳汗臭味成分的阿摩尼亞顯示劑分別滴在一般棉襪及機能襪，短時間內就能看到臭味在機能襪中快速消散。

機能襪廠商總經理鐘志誠分享，除臭科技纖維原料是以採購自日本、有神奇分子之稱的「聚丙烯酸酯」、美國棉、跟嫘縈人造絲，經過特殊黃金比例混紡的紗，能在10秒內把人體所排出的汗臭味完全消除，且能永久保持除臭能力。

針對香港腳族群，也有「銀纖維」織線襪。鐘志誠說，香港腳患者是因為腳上有菌，患者往往在擦了醫師處方藥後，又穿回原本的鞋襪，但舊鞋襪的環境中，已有黴菌或細菌孳生因此會不斷交叉感染。而銀纖維在布面上的設計，讓黴菌無法生長，因此能隔絕交叉感染的環境，在配合醫生用藥下穿著有助於香港腳復原。

不僅如此，不服貼或過鬆過緊的襪子會增加磨擦，輕則讓腳粗糙脫皮暗沈長繭，嚴重則會引起靜脈曲張。鐘志誠說，襪子和鞋子一樣要分多段尺寸，使用高密度高圈數織法，襪口搭配萊卡彈力紗，有感服貼、減少摩擦及襪口對足部產生的壓力。

所謂人老足先衰，呼籲民眾留意足部清潔，尤其是腳趾縫，洗腳後也應該迅速擦乾、適時去角質及擦乳液，更要慎選服貼、能吸濕排汗、具除臭功能的襪子，給足呵護。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/48313/

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