台灣客家委員會「2020客家小炒全國爭霸賽」開跑　盼吸引民眾走入客庄

記者會現場竟然發爐了 ～～記者會邀請主持人曾國城(上圖) 、名廚邱寶郎及廣播主持人陳明珠現場示範客家名菜「客家小炒」(圖/客家委員會)

圖/客家委員會

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）為推廣客家美食文化，振興客庄產業發展，客委會推辦「2020客家小炒全國爭霸賽」，除全台北中南東的比賽外，也會安排在地小農、手作市集，希望吸引民眾走入客庄了解客家文化。

客家委員會2日舉辦「2020客家小炒全國爭霸賽」開跑記者會，凡位於客家文化重點發展區、客家聚落（經客委會認定符合資格者）、或客家文化園區具稅籍的合法營業餐廳，且店內有販售客家小炒菜式者，皆可報名參加。

客委會主委楊長鎮表示，客家小炒是客家人獨有的美味料理，一方面顯示客家人勤儉的性格，在沒冰箱冷藏的時代，可讓飯菜存放較久；兼具鹹、油、香的家常菜，農忙時能補充體力。

客委會表示，本次競賽總獎金高達新台幣69萬元，分為「餐廳獎」及「在地風味人氣獎」二大獎項。

■12月開始至明年1月，將於北、中、南、東區辦理初決賽;

初賽冠軍獎金3萬元、亞軍獎金2萬元、季軍獎金1萬元、優等金獎5,000元。

■「餐廳獎」是由參賽店家現場演繹自家獨家風味料理；

■「在地風味人氣獎」則要求主廚結合周邊市場資源就地取材，考驗全國參賽者臨場廚技。

客委會說，各場次都安排在地小農、青年文創品、客家米食試吃及手作體驗市集活動，希望透過比賽，吸引民眾走入客家庄，更了解客家文化；預計明年1月16日在台北花博園區辦理總決賽。

總決賽總冠軍獎金10萬元、亞軍獎金8萬元、季軍獎金5萬元，優等獎金2萬元，前3名得獎主皆可獲頒獎座(狀)及布條。

記者會現場同時邀請主持人曾國城、名廚邱寶郎及廣播主持人陳明珠現場示範客家名菜「客家小炒」，並提醒活動報名期限自即日起至12月8日止，現場邀集全國客庄餐廳名廚共襄盛舉。

有志參賽隊伍可至活動報名網址www.hakka-stir-fry.com.tw線上報名，或以掛號、親送報名資料至臺北市中山區中山北路二段45巷11號4樓活動小組。

南區、北區報名洽02-2562-6001分機326廖小姐，

中區、東區、總決賽洽分機322顏小姐。

根據客委會官網，報名結束後，此項競賽將自19日起在全國各地客庄陸續舉辦，明（110）年1月16日於臺北花博園區辦理總決賽，總獎金高達69萬元。

*初決賽活動時間及地點如下:

109年12月19日【東區】-花蓮慶豐市場與好客藝術村

109年12月20日【南區】-屏東內埔公有市場

110年1月9日【中區】-苗栗北苗公有零售市場

110年1月10日【北區】-新竹竹東戲曲公園辦理

110年1月16日【總決賽】-臺北花博園區

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上圖為比賽時程表 (客家委員會)