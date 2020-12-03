民間主動幫政府解套 全國進口商將宣布不進萊豬

政府明年將放寬含萊克多巴胺豬肉進口，全國超過80家進口豬肉肉品業者今天將宣布不會進口萊豬。相關部會官員說，這等於是在不違反台灣對美承諾下，為政府的開放政策解套，此舉也將大幅降低民眾憂慮。

超過80家、進口市占率8成以上的全國進口豬肉肉品業者今天下午將召開記者會，做出兩大自律宣示，第一，國內進口豬肉業者仍然維持現況，持續選購進口不含萊劑豬肉；第二，進口豬肉業者進口的豬肉肉品，都將取得出口商證明，主動標示為「無萊劑肉品」。

相關部會官員表示，這等於在不違反台灣對美承諾下，為政府的開放政策解套，此舉也將大幅降低民眾的憂慮。

官員表示，對於業者的作法，政府知道但不便參與，避免造成美方誤解。特別是萊克多巴胺已經有明確的國際標準，如果台灣政府要對美豬強制標示是否含萊劑，就會形成商品歧視與貿易障礙，美方不會接受，衍生後續貿易報復，最近泰國就是發生這樣的狀況。

官員說，台灣信守對美國承諾，明年宣布開放之後，針對已經談好可以開放進口的肉品，國內進口肉品業者要購買含萊劑、或不含萊劑豬肉，那就是民間業者的自主意識、市場機制決定，對於業者的自主行為，政府會保持尊重而不干涉。

另外，對於業者們要自行標示無萊劑肉品，官員說，這也是業者們為凸顯商品差異性的商業行為，提高自身產品對消費者購買的吸引力，只要標示的方式強度不低於法律要求，政府都樂見這樣良性競爭作法。

據了解，業者們也希望今天宣示的作法，能對於近日受到美豬紛擾而影響的生意有所幫助，同時，也讓使用的餐廳、廠商與食用的消費者，可以安心選擇他們的進口豬肉商品。政府也能在不影響經貿談判和現有管理措施下，創造台灣社會的三贏。