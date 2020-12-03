千萬富翁是你？台灣9、10月千萬發票獎開出10張　35元買桃園「成助茶」飲料中獎

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）財政部統計，9、10月期統一發票共開出10個特別獎（新台幣1000萬元）及16個特獎（200萬元）；特別獎中消費金額最低的僅35元，由桃園「成助茶」開出。

財政部2日公布9、10月期統一發票中獎清冊，共開出10張特別獎（1000萬元）發票，特獎（200萬元）中獎發票則開出16張。特別獎（1000萬元）部分，大多是小額消費，有多達6張消費金額在100元以下，中獎發票消費金額最低的一張為35元，由桃園市桃園區復興路的「成助茶」開出。

而特獎16張中獎發票中，有兩名幸運民眾僅花15元就中獎，分別為台北內湖的台灣花市之停車費和高雄夢時代購物中心。

9、10月期統一發票已在11月25日開獎，特別獎（1000萬元）獎號為42024723，特獎（200萬元）獎號64157858，領獎期間為109年12月6日至110年3月5日止，中獎者可至向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等據點兌領獎金。

此外，7、8月特別獎中獎發票目前還有多達6張沒兌領，消費金額最小一張為OK便利商店「北投唭哩岸店」開出的90元菸品發票，

7、8月特獎中獎發票則還有10張還沒領，消費金額最小一張才10元，於統一超商桃園市楊梅區「新梅門市」開出，買1顆茶葉蛋就幸運中獎；提醒民眾仔細檢視持有之發票，中獎者請於2021年1月5日前兌領。