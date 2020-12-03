疑不滿蔡政府　70歲台灣男子中天電視台前自焚•上半身36%三度灼傷

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）中天電視台大門口昨(2日) 晚7時許有民眾自焚，北市警消獲報到場前，現場人士已幫忙先撲滅火勢，自焚男子上半身及臉部2度燒傷、意識清醒，已送三軍總醫院救治，身分及動機待查。

中廣新聞報導，老翁留下的紅包疑似是遺書，透露對蔡英文政府執政的不滿，不想吃毒豬，因此透過自焚表達抗議，不過確切動機有待警方釐清。

中天新聞表示，2日晚一名男子在中天電視大樓前自焚，中天新聞感到十分不捨與痛心，男子身分和自焚原因尚待警方進一步調查，一切尊重警方偵辦，呼籲所有關心中天新聞的民眾務必理性。

中央社報導，北市警消晚上7時11分獲報，指內湖區的中天電視台大樓門口有民眾自焚，派員到場前，大樓警衛已先行拿滅火器將火勢撲滅，受傷男子上半身及臉部有2度燒傷，但意識清醒，隨即送三總救治。

據了解，自焚男子事發前曾進入中天電視台的一樓大廳，並拿紅包請大樓警衛轉交給一名節目主持人，隨即轉頭離開，不料，他一出大門就朝自身潑灑汽油點火。

警方目前仍在追查釐清傷者身分及自焚動機，以釐清事發原因。

據了解自焚的70歲孫姓老翁疑似不滿蔡政府，抗議中天新聞被關台，在身上潑灑汽油點火，造成頭部和上半身36%三度灼傷。



中廣新聞報導，孫姓男子2日晚7點多到北市民權東路6段的中天電視台，拿出一個紅包請警衛轉交給主播戴立綱，為中天所有員工加油打氣，隨即步出大門點火自焚，瞬間成為火球，把下班的員工和等公車的民眾嚇壞。

據報導，男子全身著火卻很鎮定，還大喊挺中天！質問為什麼開除(前主播) 王又正？王又正到哪去了？警衛趕緊用滅火器將火勢撲滅送醫搶救。

戴立綱與王又正聞訊，均透過臉書提醒中天支持者，保持冷靜(如下) ，王又正更表達自責、難過與不捨的心情，祝福激烈表達意見的朋友，一切平安，更希望不要有人仿效，因為，那會讓他痛徹心扉。

今天晚上新聞龍捲風錄影結束後, 聽到同事說有支持我們的朋友, 在我們錄影的同時, 做出了傷害自己的事情. 讓我感到非常難過! 謝謝 許許多多朋友的支持, 相挺, 讓我們中天新聞台, 繼續加足馬力前進. 但是, 大家要... 由戴立綱發佈於 2020年12月2日 星期三