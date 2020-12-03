「台語溯源 歡迎指正!」台語裡的希臘風情

湛藍的愛琴海海水將海面上的白色浪花襯托得格外白；蔚藍的晴空也將白色的雲層襯托得特別白。在這個極端藍與白交織的大自然環境下，孕育出西方的一個古文明－－古希臘文明。

古希臘文明是西方文明的搖籃；它對於西方的語言、政治制度、哲學思想、科學發展、以及各種藝術，都有深遠的影響。古希臘之後的古羅馬帝國大部分繼承了古希臘的文化，以至於它原本的拉丁文化幾乎被邊緣化。後來的拜占庭帝國更完全接收古希臘文化，並轉而對斯拉夫人、伊斯蘭世界、以及後來的歐洲文藝復興運動都產生巨大的影響。

直到今日，我們在各個領域裡都仍然可以看到希臘文明的遺緒。例如在數學裡，我們用希臘字母「π」(pi)來代表圓周率(= 3.14...)。又如在物理學裡，我們用希臘字母的最前面三個字母α，β，γ來標示三種放射線，即：α(阿爾伐)射線、β(貝他)射線，及γ(嘎瑪)射線。又如在工程領域裡，我們用最後一個希臘字母「Ω」來代表電阻的單位「歐姆」。

台語(這裡所謂的台語是指目前在台灣通用的源於閩南語的一種語言)也不例外，裡面也包含若干希臘的語彙，茲舉例如下：

一、希臘－－台語音：Hi-låh，或「ㄏ一- ㄌㄚ°」。現代英語ㄧ般稱希臘為Greece，但在某些比較罕用的場合則稱之為Hellas；這個字係來自希臘文 Ἑλλάς，發音：[helás]。可見「希臘」的台語「Hi-låh」係直接來自希臘文 Ἑλλάς的發音[helás]。比起中文發音「ㄒ一 ㄌㄚˋ」，台語「Hi-låh」顯然較接近希臘文的原始發音。

二、馬拉松－－台語音：Ma-la-sóng，或「ㄇㄚ- ㄌㄚ ㄙㄨㄥˋ」。馬拉松是一種長距離的路跑運動項目，對參賽的運動員而言，是體力和意志力極為嚴厲的挑戰。目前全世界每年舉辦正式的馬拉松競賽超過800場，也是夏季奧運會正式的競賽項目。按：「馬拉松」(希臘文：Μαραθών) 是古希臘的一個地名。在西元前490年的八、九月間，希臘軍隊在這個地方奮力作戰，擊退了入侵的波斯人。戰勝之後，希臘軍隊派了一個傳令兵一路不停跑回首都雅典，報告這個好消息。當他抵達雅典高喊：「Nενικήκαμεν!」(我們贏了！)之後，因體力耗盡，旋即倒地身亡。後世馬拉松競賽的設立即源於這個典故；而馬拉松全程長度42.195公里大約等於當初馬拉松戰場與雅典之間的距離。

原則上「馬拉松」是希臘文「Μαραθών」的音譯；但這個字在台語裡無法發音，因此台語發音「Ma-la-sóng，或 ㄇㄚ- ㄌㄚ ㄙㄨㄥˋ」係由模仿舊日語譯音「マラソン」而來【註1】。

三、風颱－－台語音：hong-thai，或「ㄏㄨㄥ- ㄊㄞ」，是指印太地區(包括印度洋及西太平洋一帶)發生的熱帶性氣旋，有時候也可稱為「颱風」，發音：thai-hong (此處 th =ㄊ)。在《康熙字典》裡沒有「颱」這個字，可見它應該是個外來語。

這個外來語要從希臘神話說起。話說眾神之首宙斯率領眾神弭平了泰坦族之亂(Titanomachy)後，將所有泰坦族禁錮在地底。泰坦族之母蓋婭(Gaia) 心有不甘，乃再度懷孕生下一子，取名「颱猦」(Typhon)，希望藉由他繼續向宙斯反撲。「颱猦」是個可怕的惡魔，不但他的數百顆眼睛都會射出煙硝烈焰，而且全身也會掀起狂飆颶風。宙斯不敢大意，親自從奧林帕斯山下來，用手中的閃電將「颱猦」擊倒，然後也把他打入地底，跟其他泰坦族禁錮在一起。

基於此一典故，希臘人用「颱猦」(Typhon)來稱呼海洋裡狂暴的颶風。後來這個名稱傳到波斯，變成波斯文「tūfān」，專指印度洋上的熱帶氣旋，最後演變成今日氣象學上所謂的「颱風」(英文Typhoon)【註2】－－台語的「颱風」(thai-hong) 或其變體「風颱」(hong-thai) 即源於此。

【註1】希臘文「Μαραθών」的舊日語音譯為「マラソン」(Ma-ra-song)，但目前已經改為「マラトン」(Ma-ra-tong)。

【註2】這是許多英文百科全書的標準說法；雖然部分中文作者不同意這種說法，但是他們提出的論述均遠不及這些英文百科全書具有的說服力。