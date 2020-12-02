福國冷凍大宗進口白蝦 拉緊台灣與宏都拉斯友誼之手

（台灣英文新聞／廖秋煌 報導）福國冷凍公司今天(12月2日)舉行宏都拉斯白蝦抵臺開櫃暨品嚐儀式，參與盛會者包括福國冷凍董事長吳國賢、宏都拉斯共和國駐臺大使寶蒂絲妲、與外交部拉丁美洲及加勒比海司長俞大㵢。

福國冷凍總裁吳清福先生於 1956 年在宜蘭頭城白手起家,起初以提供當地鮮魚的需求為主,接著在頭城老街創立「清福冷凍廠」，製造冰棒、冰塊,供應傳統市場、餐廳、冷飲等相關食品業者。

福國冷凍股份有限公司為國內水產大賣的龍頭。為追求永續經營目的，不斷順應潮流,推動創新轉型，並擴廠遷至利澤工業區現址,擁有佔地4 千坪的冷凍倉儲設備，業務亦拓展至賣場、連鎖超市及團膳廠商等。

本次開櫃活動為疫情後宏都拉斯白蝦進口首櫃,2020福國冷凍自宏都拉斯進口冷凍白蝦總量:截至 11月23日，合約總數約145櫃,已履行 108櫃。

國人對海鮮的喜愛，帶動國內市場對高品質海鮮的大量需求。中美洲在東西兩側分臨加勒比海與太平洋的地理優勢下,水產資源豐富，其精良的魚蝦養殖及加工技術，大舉將當地水產品推進國際市場。銷臺品項以白蝦、龍蝦及海參為大宗。

海關統計數字顯示,國內進口自瓜、宏、尼 3 友邦的冷凍白蝦超過總量的七成，其中宏都拉斯長期位居臺灣進口白蝦的最大來源國、尼加拉瓜居次;另外，三國銷臺的龍蝦市佔近五成，79%的進口海參產自尼加拉瓜。顯見中美洲邦交國海鮮的高品質及供貨穩定特性深獲國內進口商與消費者信賴。

近期貝里斯龍蝦及養殖魚貝類產量逐年成長，目前已可在臺吃到貝國進口龍蝦。貝里斯政府已與我國政府於10月簽訂經濟合作協定，未來將有更多優質海鮮進入國內市場，商機可期。