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人造肉大革命 「實驗室雞塊」新加坡首開賣

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/02 19:59
人造雞塊（圖／Eat Just）

人造雞塊（圖／Eat Just）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）全球掀起替代肉浪潮，除了逐漸廣泛的植物肉之外，新加坡捷足先登，成了第一個允許實驗室人造肉上市之國家，民眾將可嘗到如假包換的人造雞肉。

路透》報導，美國舊金山新創公司 Eat Just 已獲星國許可，將於近日在餐廳開始販售「人造雞塊」。不同於以植物性蛋白質為基底的素食肉，此種肉品是透過實驗室培養動物肌肉細胞而成。根據 BBC，由於該技術尚處於萌芽階段，生產成本高昂，Eat Just 初期曾說一塊雞塊要價50元美金（新台幣1,426元），如今價格雖已壓低，卻恐仍是市面上高級雞肉之價位。

新加坡人口570萬，礙於資源有限，僅能自產一成左右的食物，為了提振產能，格外仰賴新興畜養與食物生產技術。Eat Just 成立於2011年，投資者不乏赫赫有名的富豪與集團，包括香港大亨李嘉誠與新加坡國營投資機構淡馬錫控股（Temasek）。Eat Just 的雞塊將在當地生產，而該公司也計劃將已在美國上市的「綠豆蛋」推廣至星國。

在健康考量、動物福祉，與環境因素下，替代肉一躍成為食品業的新星。Beyond Meat 與 Impossible Foods 都已在植物肉市場佔有一席之地。目前全球有二十多家公司，正磨刀霍霍投入魚肉、牛肉與雞肉等人造培養肉市場，盼能分得一杯羹。根據巴克萊投資銀行（Barclays Investment Bank ），到了2029年，此一市場的市值可望達到1,400億美元。
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