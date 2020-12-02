台北花園大酒店 推頂級圍爐美饌

農曆春節腳步將至，年味節慶氛圍蔓延，除夕夜與春節假期，與家人至飯店圍爐備感溫暖，共享幸福食光。台北花園大酒店推出2021/2/11除夕及大年初一2021/2/12~初三2021/2/14新春圍爐宴，除夕圍爐饗宴六人宴席15,999元+10%起、十人宴席20,999元+10%起，主廚團隊精心獻上多道圍爐珍饈及經典招牌美饌，席間可享3小時果汁無限暢飲， 除夕當晚更提供福氣熱鬧民俗技藝嘉年華會，闔家歡樂共度新年夜，喜氣洋洋迎好年！

集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「圍爐商機為各家業者兵爭之地，而消費者選擇圍爐方式趨向輕鬆便利，除了選擇飯店外帶年菜外，更傾向至飯店餐廳內圍爐，不少消費者在7.8個月前就開始詢問菜色，預定時間也越來越提前，為顧及北部過年客群不少以小家庭且喜愛飲食精緻化，推出六人宴席，為小家庭過年最佳選擇，以好康優惠價格來滿足饕客需求，為增添用餐樂趣，除夕當晚更有熱鬧民俗嘉年華，財神送禮、捏麵人、書法…等多種年節活動，使闔家來場難忘的圍爐饗宴。」

擁有挑高寬敞的空間及與時精進的視聽設備，呈現優雅大器風采的台北花園大酒店推出除夕及春節圍爐饗宴，除夕「鴻運呈祥吉祥宴」六人宴席15,999元+10%、十人宴席20,999元+10%、包廂十人宴席32,999元+10%，初一到初三春節圍爐饗宴十人宴席20,999元+10%。豐美菜色包括「烏魚子大拼盤」以烏魚子、胡麻冰卷、醉雞、脆鱔及黑糖栗子，打造精緻豐富的冷盤料理，「巴西菇鮮貝燉翅」以金華火腿及土雞製成上湯，在加入巴西蘑菇及上等魚翅精燉而成，口感溫潤滑順，濃郁不油膩，堪稱極品美味。

「寧式功夫東坡肉」上等五花豬肉與紹興酒、冰糖及桂皮、甘草等藥材慢火精燉七小時，鹹香入味的五花肉吃來肥嫩軟腴，油而不膩；「旗蔘冬筍燉全雞」選用養生食材的旗蔘與土雞、冬筍加入上湯細心熬煮，滋味一絕為圍爐不可或缺湯品；「碧綠鮑魚燴海參」選用老饕喜愛且富膠質的上等海參，以慢火細細燜燒，完美鎖住原始海味，並加入甘美鮑魚增加料理口感，堪稱高檔料理；「玉露陳皮蒸虎斑」將陳皮鋪蓋新鮮活虎斑上，甘醇與鮮甜精華融合，變幻出美妙新滋味，入口鮮嫩彈牙，讓人一試上癮。另有「蔥油清蒸小龍蝦」、「干貝荷葉珍珠雞」、「蘆筍百合雙山藥」、「輕乳酪起士蛋糕(8吋)」、「鴻運發財節升糕」及「四季鮮水果」，多道佳餚觸動饕客的味蕾，口口讓賓客難忘及回味。