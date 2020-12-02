山形閣牛運亨通鴻運照 丑歲牛奔旖旎春

礁溪山形閣溫泉度假飯店與您共迎2021金牛年，除夕團園夜，以家宴的方式、貼心設想的圍爐饗宴，推出「牛運亨通鴻運照」，讓您闔家一同從容歡慶過節；6人就能訂桌，每人只要NT$1680+10%(加人加量加價)，讓小家庭6人以下的嘉賓也能在五星飯店享用豪氣家宴哦！迎春納福喜團圓，富貴有餘就在山形閣。

山形閣2021金牛年的於除夕夜推出「牛運亨通鴻運照」團圓家宴，一桌菜分六大主題與餐點，不管是闔家團圓、親友年節歡聚，都有不同的桌菜宴席體驗。桌菜分為六大主題「開運六六大順集」、「鴻運雙喜連連來」、「五福臨門笑開懷」、「一元復始月眉開」、「甜甜蜜蜜喜迎春」、「蘭陽四時彩繽紛」，共計16道菜，展現宜蘭人澎湃宴客風，讓您滿足、滿意、滿運慶新年。

豐富的16道家宴菜色，網羅宜蘭在地鮮食與台灣美味，首當開運第一組「開運六六大順集」六道菜是宜蘭傳統宴客桌上一定不能錯過的大溪漁港現流海鮮刺身；「起家」必定要有雞，主廚秘製三星蔥醬無骨醉雞捲美味四溢；有雞就要有鴨，宜蘭鴨賞拌上三星蒜，來年蔥滿勝蒜！宜蘭百年酒廠的紅露酒的藥膳蝦，讓您食在補氣。第二組「鴻運雙喜連連來」，主廚特製美式BBQ燒烤猪腱骨，本土豬腱骨以特製醃料醃製12小時使得入味，再以威士忌酒特調美式燒烤醬慢火爐烤2小時，讓豬腱骨味濃香甜、外香軟嫩；佐香料薯角、烤蔬菜，以及法式蒜味奶油龍蝦配上可樂餅、野菜，呈現不同層次口感與豐富好滋味。第三組的「五福臨門笑開懷」以中式餐點呈現五樣宜蘭老菜新創，傳統西魯肉加上最鱻海鮮、山泉鱸再淋上甘甜樹子更鮮美、香Ｑ米糕佐頭城大溪櫻花蝦再好吃不過了。「一元復始月眉開」的御品鮑魚月眉翅更是年菜圓滿必備，甜品集「甜甜蜜蜜喜迎春」～水果塔、馬卡龍、泡芙、小蛋糕，讓您甜蜜蜜一整年；最後當然要獻上宜蘭時令水果，讓整桌年菜更繽紛迎好年。

除夕當天還有爵士樂手與歌手在現場進行駐唱，讓您享受與家人團圓時光之於，也大飽耳福！此外，住宿一泊一食NT$10,500起、一泊二食NT$13,100起，還有手作浮游花、財神爺發福糖、山形閣趣味活動等多項活動等您來體驗，春節旅遊首選宜蘭、泡湯住宿首選山形閣。

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