三重獅子會長楊東發捐贈大型捐血車 差點要用太太的私房錢

在三重地區從事瓦楞紙製造的楊東發，白手起家、 事業有成後，亟思回饋社會，他藉由擔任三重獅子會長任內， 適逢創會50周年， 捐出一輛價值650萬元的最新型醫療用大型捐血車「東發號」， 他說捐這部車醞釀很久，有天硬著頭皮跟太太說， 沒想到太太一口答應，還說「如果不夠，我私房錢添給你！」 2日上午在三重區小巨蛋旁向日葵廣場捐贈， 新北市副市長吳明機到場鼓勵。

國際獅子會300B1區年度總監吳美玉及歷任總監和三重獅子會全 體會員、市議員王威元等均參加捐贈儀式，吳美玉表示， 三重獅子會已有50年歷史，是新北市最資深的獅子會之一， 歷任會長配合300B1區，做了非常多的公益活動， 這次再以單一獅子會捐贈大型捐血車，非常值得嘉許。

新北市副市長吳明機率社會局副局長許秀能到場鼓勵，吳明機表示， 300B1區歷年來捐贈30多部復康巴士、視力、口腔、 糖尿病巡迴車、捐血車、AED等不計其數，可說是做公益衝先鋒， 侯友宜市長上任後成立好日子愛心大平台，也受到獅子會的響應， 許多會員登錄成為圓夢英雄，一起為安居樂業盡分心力。

受贈單位台北捐血中心主任林敏昌表示， 該中心服務的北北基桃宜花一天約需2,200袋的血液， 其中有一半是捐血車所獲得，另一半則是分布在各地的捐血站， 捐血一袋、救人一命，這次「東發號」是最新型設計， 捐血椅踏板有活動滑軌，可前後滑動，椅背也可後仰， 讓民眾捐血時更為舒適，也能迅速緩解捐血後的反應。

楊東發在捐贈後致詞表示，全台有2,400多個獅子分會， 但還沒有以單一分會來捐贈大型捐血車，他接任三重獅子會長後， 一直在想如何完成，感謝300B1區和三重會全體獅兄的支持， 國際獅子會總會LCIF的回饋，尤其是他太太的肯定和鼓勵。