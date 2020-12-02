新北市宣布校園秋冬防疫專案明訂配戴口罩原則 保護學童安全

照片來源：新北市政府教育局提供
照片來源：新北市政府教育局提供
中央疫情指揮中心自12月1日啟動「秋冬防疫專案」，其中並未將學校、幼兒園、安親班、補習班等場所列入須強制佩戴口罩之場所。新北巿教育局為維護學生健康安全，今(2)日於市政會議報告「新北校園秋冬防疫專案」，宣布上述場所於未能保持社交距離等情境下，仍須佩戴口罩，另處於密閉空間時，亦應全程佩戴口罩。
近期境外移入確診案例增多，國際疫情升溫，中央疫情指揮中心為此特別於109年11月18日宣布自12月1日啟動「秋冬防疫專案」，加強「邊境檢疫」、「社區防疫」及「醫療應變」措施，特別規範出入「八大類場所」應佩戴口罩，經勸導不聽者依法開罰之規定。新北市政府於11月23日召開因應秋冬COVID-19疫情防治專案會議，跨局處討論八大場域的管制措施分工，發現八大場所中「教育學習」類僅包含社區大學及樂齡中心，而學生族群最常出現的教育場所並無特殊規範。
教育局長張明文於市政會議報告「校園秋冬防疫專案」，針對民眾關心的校園是否需要配戴口罩、學校大型活動辦理原則及校園場地開放進行相關規範說明，張明文局長表示，雖然學校、幼兒園、補習班及兒童課後照顧服務中心(俗稱安親班)沒有列入強制戴口罩之八大場所中，但學校、幼兒園是孩子們高度聚集的場所，補習班、課照中心多半為密閉的室內空間，不能放寬防疫措施，因此教育局決定給予學校明確指示，已於11月27日正式發文各校因應秋冬疫情可能升溫的防疫措施。
教育局規定，為維護學童健康安全，在學校、幼兒園、補習班及兒童課後照顧服務中心(俗稱安親班)，於無法維持社交距離（室內１.5公尺、室外1公尺）時、搭乘校車(交通車)、中午打菜、處於電梯或密閉空間時，應全程佩戴口罩。家長、訪客於上課期間入校務必佩戴口罩。另補習班及兒童課後照顧服務中心屬密閉空間者，亦須全程配戴口罩。
教育局表示，佩戴口罩是防疫基本功，除了預防COVID-19外，同時也有助於流感及腸病毒的防治，新北市會持續推動「三級防護」、「健康五原則」，請家長跟學校齊力落實量測體溫、正確配戴口罩、生病不上學等，一起守住秋冬疫情。另校園辦理大型集會時，採「人數總量管制」控管，落實實聯制跟戴口罩，場地開放維持現行方式，借用室外活動空間採實聯制登錄、借用室內場地者除實聯制外，並應提供防疫計畫。大家共同合作防疫，讓新北市的孩子們安然渡過疫情嚴峻的冬季。
照片來源新北市政府教育局提供