2020新北市音樂劇節 打造臺韓跨國完美音樂劇「我的上海天菜」

新北市政府文化局主辦的「Music‧新北─ 2020新北市音樂劇節」壓軸劇目將由C MUSICAL製作演出《我的上海天菜》， 於12月4日至12月6日新北市藝文中心演藝廳進行全臺首演。 本劇再度邀請韓國的導演成烈錫、編舞金敬用、歌唱指導金仁馨， 攜手臺灣音樂劇詞曲張芯慈、 編劇王健任一同打造今年冬季最浪漫的「跨國戀曲」。

韓國導演成烈錫表示，「天菜」 讓觀眾能在劇場裡親身體驗韓劇裡才有的怦然心動、 首爾大學路爆淚爆笑的療癒感受、紐約百老匯的極致娛樂饗宴。 除了堅強的創作團隊，這次的演出陣容更是臺灣音樂劇舞臺的「 天菜級」組合！ 新生代OST小王子龔言脩首次挑戰音樂劇飾演男主角劉杰、 韓國大邱國際音樂劇節獲得「最佳女主角」 提名的音樂劇女伶劉品伶飾演女主角Renee、影集《返校》 雙女主角的李玲葦，搭配兩岸三地音樂劇演員江翊睿、 實力派音樂劇女演員張擎佳、新生代音樂劇小王子周家寬。 故事及演出陣容讓你不只耳目一新，更聲入你心。

本劇故事講述逃離紛擾的臺北， 離婚專門女律師Renee來到上海，原本期望是一場補充能量的「 見證幸福之旅」， 沒想到弟弟Ruffy與妻子玲玲發生了婚姻危機， 父親的一通電話喚醒了她成長過程中的不安記憶， 而衰神似乎不想就這樣放過Renee， 讓她在假期一開始就掉了行李，卻也因此遇見了熱心幫忙的暖男─ 劉杰。他的出現帶給冬季的上海一絲陽光， 卻也帶給Renee的心房些許震盪；總是受到外界眼光影響的「 她」遇上不被社會框架束縛的「他」， 如果說每一次的相遇都是一種「Meant to Meet」， 那26歲的劉杰又會為34歲的Renee帶來什麼樣的意義？ 本劇希望呈現都會女性的美麗與哀愁、三十歲女性的困惑與煩惱， 以及在社會框架底下，是否還有勇氣去相信幸福？

此次演出更將打破觀眾對於「走進劇場」的想像，在《 我的上海天菜》演出現場，將為單身觀眾開啟相遇的契機─「 Blind Date聯誼企劃」，以劇中「兩副碗筷、同桌相伴」為題，推出【 1111兩雙筷子】票券，購買者即可獲得配對的機會， 而獲得配對的觀眾，只要完成約會任務，就有機會再獲得C MUSICAL製作今年聖誕節《焢肉遇見你》的演出票券， 一起走進劇場為感情增溫（相關資訊請洽C MUSICAL製作粉絲專頁https://www. facebook.com/itsCMusical）。

「2020新北市音樂劇節」全面性打造音樂劇品牌與發展基地， 想知道更多活動詳情，請上新北市政府文化局官網。(https: //www.culture.ntpc.gov.tw/)； 購票資訊請洽兩廳院售票系統。