「宜」起來呷米 新北也吃得到冠軍米

新北市與宜蘭縣聯名合作舉辦「 宜蘭嚴選優質米頒獎暨展售會」，本周(6)日上午10時至下午4 時在遠百板橋中山店1樓廣場， 現場特別將宜蘭嚴選優質米以及多樣宜蘭在地特色農產品由產地直送 至新北消費地，在板橋即可買到最新鮮的宜蘭好味道， 邀請市民朋友一同品嚐。

宜蘭縣政府為打響宜蘭米品牌知名度，自107年起舉辦宜蘭嚴選優 質米競賽，今年來到第三年，本次參賽共有44位農友，自5月起經 過一連串重重考驗與篩選，包含第一階段田間檢查、 第二階段農藥殘留檢驗（不得檢出農藥殘留）、SGS的DNA鑑定 與稻穀多重分析，最終只有17位農友取得決選入場券， 競賽過程相當激烈。 當天將公開表揚參加今年宜蘭嚴選優質米競賽的獲獎農友， 並拍賣限量冠軍米，歡迎鄉親朋友一同來共襄盛舉。

農業局長李玟表示，本市推動「友善契作大聯盟」， 協助各縣市推廣優質農產品，今年宜蘭縣政府特將每年辦理的「 宜蘭嚴選優質米頒獎暨展售會」移師新北， 交流有機與環境友善耕作理念，輔導農民精進栽培技術、 提升品質及安全，並創造跨縣市合作農特產品銷售的新模式。

農業局表示，展售會現場將有各種產地直送、 孕育自宜蘭縣純淨蘭陽溪水的農產品，除了香水檸檬、南瓜、金棗、 芭蕉、椴木香菇等有機友善蔬果，還有羊奶咖啡、羊奶饅頭、 蜂蜜以及有機茶葉等特選農產品，當日更推出米食品嚐，有米菓、 米蛋捲和米餅等，限量300份，發完為止，以及展售會滿300元 滿額贈優選米1公斤一包活動，優質又超值，機會難得， 邀請民眾一同來吃好拿滿， 相關展售資訊可洽詢宜蘭縣政府農業處農業產銷科劉小姐（ 聯絡電話：03-9251000分機1621）。

照片來源：新北市政府農業局提供