防拜登陣營追殺？ 美國總統川普擬特赦家人親信

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）川普卸任前「日理萬機」，除了打法律戰、撤軍、發布國防人事異動，日前才特赦涉入「通俄門」的前國家安全顧問佛林（Michael Flynn），現在又傳出打算赦免自己的家人。與此同時，美國司法部據傳正在調查行賄白宮換取特赦之案子，時機格外敏感。

NBC報導，四面楚歌的川普，這些日子以來正認真考慮「提前赦免」（pre-emptive pardon）親人與幕僚的可能性，包括三名子女：艾瑞克（Eric Trump）、小唐納．川普（Donald Jr. Trump）、長女伊凡卡（Ivanka Trump）、女婿庫許納（Jared Kushner），以及親信朱利安尼（Rudy Giuliani）。

CNN引述消息來源，指已有多名人士尋求赦免，以免川普下台後，他們難逃檢方追查。小唐納．川普曾因通俄門遭到特別檢察官穆勒（Robert Mueller）調查，庫許納在申請安全許可時遭指提供假資訊，未據實揭露其與外國友人之關係。此外，川普律師群與多名盟友皆曾為客戶向川普「討赦免」。

朱利安尼是川普律師，為其大選法律戰四處奔走，他否認尋求赦免一說。根據CNN，目前尚不清楚朱利安尼涉入何等不法情事。消息人士透露，這些人士之所以急著討赦免，是憂心拜登陣營會窮追猛打，不得不預先找好「全面防衛」的保護傘。

美國提前赦免並不常見，但並非沒有前例。最著名的例子當屬1974年因水門案請辭的美國總統尼克森（Richard Nixon），他在下台後，獲繼任總統福特（Gerald Ford）赦免一切刑事責任。

就在特赦話題炒得沸沸揚揚之際，媒體再踢爆，美國司法部正調查是否有人欲以龐大政治獻金向白宮換取特赦或減刑的秘密賄賂行動。根據曝光的20頁法院文件，涉案人士身分皆以塗黑處理，不過司法部表示並無官員涉案。共有逾50部筆電、平板等裝置遭檢方扣押供調查之用。川普1日激動推文駁斥，「特赦調查是假新聞！」

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