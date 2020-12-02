台灣武漢肺炎疫苗採購再傳喜訊 陳時中：又一家可望談成

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）11月底指揮中心才證實，台灣約可拿到1500萬劑新冠疫苗，而如今再傳喜訊！指揮中心指揮官陳時中今（2）日表示，除了透過Covax、國際藥廠購得的武漢肺炎疫苗外，另有1家疫苗廠談判進入「最後的時刻」，廠牌、劑量暫不便透露。

根據外媒報導， BioNTech和輝瑞藥廠在11月20日也已為他們合作研發的武漢肺炎疫苗，向美國提出緊急使用授權申請，而本週一亦向歐盟藥品管理局（EMA）申請有條件上市許可（Conditional Marketing Authorisation, CMA）。

另一方面，美國莫德納生物技術公司（Moderna）於週一也為自家研發的疫苗向美國及歐盟提出緊急使用授權申請。

武漢肺炎疫苗全球搶貨，台灣除了研發本土疫苗，前陣子更首次和國際大廠簽約採購1000萬劑疫苗，已支付訂金但供貨時間還不確定，加上covax，台灣約可拿到1500萬劑貨源。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中再公布喜訊，他表示，除目前確定落袋的1500萬劑疫苗外，最近又有一家新的疫苗廠談判傳來好消息，已進入「最後的時刻」，但因事涉談判，廠牌、劑量無法透露。

陳時中強調，目前已和2家疫苗廠簽約並支付訂金，1家談判進入最後階段，另有2家持續洽談中，若未來有進一步消息會再向外界公布。