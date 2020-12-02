因應移工入台人數大減 台北市首推「移工仲介培訓專案」重塑關係、力拼轉型

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）台北市勞動局今年首度試辦「109年度臺北市私立就業服務機構外籍移工仲介培訓專案」課程，針對與移工連接最緊密的仲介人員為對象進行培訓，盼藉此重塑移工家庭服務關係。

今年由於武漢肺炎疫情緣故，移工來台人數大減，台北市勞動局首度嘗試以「家庭為中心」作為基礎，提供移工仲介人員不同的家庭服務模式。

而根據勞動部調查發現，91.4%聘僱移工的雇主認為「被看護者可獲得妥善的照顧」是最實質的幫助，但有將近3成5的雇主則表示遭遇困擾，包括語言不通、工作態度與情緒、照顧技巧、環境適應等，此時仲介人員便扮演居中協調的關鍵角色。

根據統計，台北市擁有數量最多的外籍家事移工，超過4萬名。而台北市2020年長照需求人口約為11萬，其中4成有聘僱外籍看護工，高出全國平均1成。

參訓的仲介人員除必須參與為期3天的培訓課程外，還要進入家庭完成實習作業，分享訪視結果，才能獲得結業證明。

「社工入戶後，發現過去許多聘僱移工家庭所發生困擾或糾紛，建立個案管理制度，大幅提升資源轉介與勞僱溝通成效。」，健順養護中心盧意婷副主任表示。

參與培訓的仲介從員阿志表示，在印尼文化體驗課程中，老師分享到在印尼不吃隔夜飯，若當天沒有吃完的食物，會直接掉到回收，這時才恍然大悟，有時候雇主對於移工抱怨太浪費、食物不知道珍惜，或許也是文化差異所造成的誤會，若能更進一步認識移工朋友的文化。

阿志表示，再來會鼓勵雇主學習東南亞語言，除了是一種聘僱移工家庭的磨合方式，也可建立起新家人關係、看見新的照顧可能。