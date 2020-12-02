調整體質 到底吃益生菌效果好? 還是吃優格? 台灣醫：原型食物效果最優

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）年底聚餐正式腸胃負擔高峰期，秋冬也成為益生菌銷售旺季，不少廠商為獲得民眾青睞，紛紛提出「定殖率」等有效性指標，讓人誤以為「定殖率」與有效性劃上等號。為此新光醫院柳朋馳醫師提醒，坊間「定殖率」數據是以該菌株在動物細胞的實驗結果，跟實際人體消化道環境落差極大，民眾若在乎益生菌食用成效，就應該把是否來自原型食物、人體消化道適應能力納入考量。

如何評估益生菌在人體的適應性？新光醫院柳朋馳醫師提出兩個外在觀察指標。首先，看益生菌的來源。益生菌被生物學者發現至今不過200年，。但就人體腸道適應觀點，越早開始食用的益生菌來源，與人體腸道的演化適應越好，例如：亞洲人食用泡菜約3,000年、日本人食用味增約1,300年，但其實人類最早食用的益生菌的就來自發酵牛奶，至今約5,000年，優格益生菌堪稱經歷史上最久人體實驗、演化適應效果最好。

再者，就是看益生菌的環境是否來自原型食物。近年來國際開始進入益生菌新的關注領域：益生菌繁殖發酵過程的產物「後生元(Postbiotics)」，一些研究會用「益生菌發酵過程產生的有益物質」來形容後生元，簡言之就是發酵過程中所產生的產物總稱，包含有機酸、短鏈脂肪酸(SCFA)、多醣體、抗菌成份、胜肽及維生素等。

最常見的例子就是黃豆、牛奶。這兩者為益生菌的營養素，在經過特定菌種發酵後產生納豆、優格，而這兩種產物就富含所謂的後生元，當民眾食用時不僅吃下益生菌、更食用了含有發酵過程中生產出的活性有益物質。

柳醫師表示，國際期刊《小兒腸胃道及營養期刊, Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 》最新研究發現，給予出生0至28天的新生兒食用具後生元的發酵配方食品進行實驗組與對照組的糞便稠度比較，結果顯示在有食用含後生元的發酵產品的實驗組，糞便黏稠度明顯低於對照組、且糞便狀態更接近母乳餵養的嬰兒。

後生元可以幫助達成定殖率，且能解決活菌不能加熱的限制，保持益生菌的活力跟穩定性直到腸道，國際期刊«營養, Nutrients »所發表的文獻回顧提出許多研究亦顯示後生元可能與免疫調節、預防感染、脂質代謝、抗腫瘤及抗氧化活性有關，近5年來相關研究越來越多，後生元也成為近年來益生菌國際研究熱門關鍵字。

柳朋馳醫師提醒，近年來研究趨勢來看，越接近原型食物如優格的益生菌，人體適應成效越好，當給予益生菌好的生長環境、才是對自己好的食用選擇，部分益生菌廠商提出自家商品成分最科學、僅有高數量益生菌跟膳食纖維，其實對益生菌活性未必是好事，民眾購買前不妨多了解菌粉來源、製程環境，才不至於花冤枉錢。