陽奉陰違？媒體爆北檢偵訊光碟用「中國海康威視」軟體加密

台中市台灣大道沿線地下道監視器2019年被發現使用中國海康威視產品，台中市政府已要求廠商更換為台製監視器。 台中市台灣大道沿線地下道監視器2019年被發現使用中國海康威視產品，台中市政府已要求廠商更換為台製監視器。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）民進黨立委蘇震清陣營和律師團向媒體投訴，北檢提供的偵訊光碟竟是使用「中國海康威視（Hikvision）」軟體將光碟檔案「加密」，已明顯違反政府重要公務機關依法不得採用中國製軟硬體的規定。

「海康威視」產品強調人臉辨識技術與雲端監測，還用在中國天網系統、新疆維吾爾再教育營等，有違反個人隱私、國家安全等疑慮，而被列在政府公務禁購清單，在過去一年來公務機關也已陸續撤換，不過民進黨立委蘇震清陣營和律師團在透過聲紋鑑定公司檢視北檢提供的偵訊光碟時，赫然發現北檢提供的光碟竟是使用「中國海康威視」軟體將光碟檔案「加密」，已明顯違反政府重要公務機關依法不得採用中國製軟硬體的規定。

上報2日報導，蘇震清陣營指出，北檢第一次提供的偵訊光碟，需要用北檢提供的播放軟體才能打開光碟，不過由於偵訊光碟中的影像和問訊內容多處出現雜訊，蘇震清律師遂交由聲紋鑑定公司檢視，結果竟發現北檢第一次提供的偵訊光碟曾經過「中國海康威視」的軟體進行加密程序。

就在11月20日蘇震清及律師團當庭抗議並提出質疑後，北檢承諾再次提供問題偵訊光碟內容，不過第二次調閱時，北檢僅提供音檔而沒有影像，雖沒有「中國海康威視」的軟體加密可以直接打開檔案，但之前近6小時被雜訊遮蔽的偵訊內容，這次竟有多達5個多小時音檔直接「空白」，完全沒有聲音。

依據鑑定公司專業人員的說法，可能有三種情況：第一是北檢採購的錄音錄影設備本身就是「中國海康威視」的產品，因軟硬體都是「中國海康威視」，所以內建其加密軟體；第二，北檢使用「海康威視」的加密軟體處理光碟；第三，北檢加工偵訊光碟時加入了「海康威視」的加密軟體。

蘇震清陣營指出，可以確定的是，北檢在提供給蘇震清律師團的全案相關偵訊光碟使用了「中國海康威視」所製軟體進行加密程序，違反政府採購的相關規定，也擔憂北檢偵訊的案情內容遭中國方面掌握，因此建請法務部有必要進一步清查了解。