習近平vs成吉思汗？ 中國廣招300漢師入民族學校教授華語、內蒙古文化陷滅絕危機

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國北京當局9月起在內蒙古自治區推行雙語教育，要求當地學校以「漢語」進行集中教學，並將課文從蒙語改成中文，當地民眾憂心內蒙文化將逐漸消失。近期更傳出內蒙自治區多個部門，在中國各地廣招漢語教師，前進內蒙古民族學校教授漢語，加強同化。

內蒙古教育部門8月底通過會議，要求內蒙古自治區當地學校在今年9月1日開學後，使用「漢語」進行教學，2021年將使用漢語教授政治課程。該政策引起當地蒙古族民眾、家長及教授們強烈不滿，引發大規模抗議。

此外，當地小一及國中1年級的《語文》教材中，直接學習「漢語」，禁止學習從前的蒙古語言，再度引發民眾反彈。

根據《自由亞洲電台》報導，包括教育廳、財政廳等4個內蒙古自治區部門聯合推出新措施，要在中國招聘300位漢族教師來教授漢語，報名年齡在35周歲以上，需大學畢業，並提供就讀學校所出具的思想品德及政治表現證明。

錄取後將派往內蒙古自治區民族學校，取代當地蒙古人教師來教授漢語，加強同化。

（圖片翻攝自推特）

旅居日本的大學教授楊海英表示，雖然內蒙古當局聲稱僅招聘300名教師，但是實際上數量應該更多。中共在文革時就試過這招。

「打著開放邊疆、支援邊疆的口號，然後派知青下鄉等。就是用來欺騙蒙古人的說法而已。」

中國在內蒙古自治區推行雙語教育引發大規模抗議，為壓制抗議聲浪，據傳北京動員大量警力及防爆警察到當地，抓捕抗議家長、不同意見者及牧民領袖等，並送至「法制教育培訓班」，有旅日學者稱該培訓班與新疆「再教育營」相似。

錫林郭勒盟正藍旗居民哈斯朝魯表示，蒙古語言已經漸漸消失，以前的學生從小三開始才學漢語，現在居然從小一開始就要學，民族的語言消失了，慢慢的被中共當局蠶食鯨吞，慢慢清除，用漢文化取代。

《央廣》報導，11月27日內蒙古自治區教育廳長侯元、蒙古自治區政府秘書長包振玉、蒙古自治區應急管理廳廳長王俊峰遭免職，被認為是因為推行漢語改革不利而遭拔官。