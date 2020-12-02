【台灣境外移入+6】5人皆持檢驗陰性報告入境 出關前仍確診新冠肺炎

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增6例境外移入COVID-19(武漢肺炎)病例(案681至686)，分別自印尼(3例)、美國(2例)及法國(1例)入境。



指揮中心表示，案681、682分別為40多歲及20多歲印尼籍女性，於11月17日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境迄今皆無症狀；依11月28日因應「1127印尼專案」檢驗皆陰性，30日進行期滿前採檢，皆於今日確診。由於2名個案皆無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，因此無匡列接觸者。



指揮中心表示，案683為20多歲印尼籍男性移工，於11月14日自印尼來台工作，持有登機前3日內抗體陰性報告，入境迄今無疑似症狀。個案入境後前往防疫旅館進行居家檢疫，11月29日檢疫期滿後搭乘專車至公司宿舍自主健康管理，同日由公司安排自費採檢，於今日確診。

已掌握個案接觸者共14人，其中11人為同車接觸者，列居家隔離，3人為同車司機，因有適當防護，列自主健康管理。



指揮中心指出，案684為30多歲本國籍男性，長期於美國工作，11月22日返國入境後前往防疫旅館居家檢疫，同日晚間出現輕微嗅覺異常，11月23日症狀緩解，但隔天因嗅覺異常症狀加劇通報，11月26日經衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

衛生單位已掌握個案同班機前後二排座位旅客共15人，列居家隔離；同班機機組員，因全程有適當防護，列自主健康管理。



指揮中心表示，案685為40多歲賽普勒斯籍男性，11月29日自美國來台洽商，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境時因體溫異常(38.6度)，由機場檢疫人員安排至醫院採檢後前往集中檢疫所等待結果，11月30日持續有發燒症狀，12月1日因食慾不振，由衛生單位安排採檢通報，於今日確診。已掌握個案接觸者共6人，其中2人為同行入境同事，列居家隔離對象；同班機機組員4人未入境，將透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知相關國家。



指揮中心指出，案686為50多歲法國籍男性，因受台灣公司邀請來台從事商務活動，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，11月19日自法國經土耳其轉機，於11月20日入境台灣後，前往防疫旅館居家檢疫。個案11月27日曾出現喉嚨痛症狀，因症狀持續，11月30日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。已掌握個案同班機接觸者共3人，列居家隔離對象。