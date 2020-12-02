〈時評〉台灣核食公投呼聲再起　民進黨政府應借力使力

一民間團體在2019年指出日本在核食的檢驗程序 簡化。 一民間團體在2019年指出日本在核食的檢驗程序 簡化。 (來源 中央社)

台灣禁止日本福島五縣食品進口的公投效力期滿，日本方面又開始積極呼籲台灣開放進口，燙手山芋再度回到民進黨政府手上。政府面對這項議題，或許可以借力使力，待在野黨或民間團體再度提出公投有結果後，再來決定是否開放。

日本福島五縣的食品是否進口台灣，不僅是科學問題，也是一個政治問題，決策過程必須有更周延的考量。

日本在2011年發生東北大地震，福島核電廠輻射外洩狀況，台灣當時禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等五縣的食品進口。原本有許多國家採取和台灣一樣的做法，即便目前已有些國家陸續開放，但截至目前為止，仍有13個國家是有條件開放，至於台灣、中國和南韓都還禁止進口，只是範圍和品項有些差異。

其實，台日之間關係良好，政府一直承受著開放福島五縣食品進口的龐大壓力。2018年11月的「禁止開放福島五縣食品」公投過關後，民進黨政府等於拿到冠冕堂皇的藉口，可以減輕日本方面遊說的力道。

如今，這項公投的效力已在今年的11月30日到期，換言之，民進黨政府可以自行決定維持禁令或鬆綁開放。因此，這幾天，包括日本學者、日台商會又相繼提出呼籲，希望台灣秉持理性與科學的判斷，解除進口的禁令。

只不過，在目前的情勢下，民進黨政府日前開放萊豬進口，已經搞到遍體麟傷，而且明年一月正式叩關後，尚不知會發生什麼事情，萊豬所帶來的民怨，早壓得民進黨政府喘不過氣，現在若是再加上日本福島食品，恐怕民怨再度衝高。

根據在野黨規畫，萊豬議題浮現後，已開始連署公投，準備透過民間力量擋下來，同樣地，「禁止開放福島五縣食品」公投失效後，在野黨和民間團體可望再推動新一波的連署，希望將福島食品繼續擋在台灣國門外。

這對民進黨政府來說，不見得不是好事，而是將這兩項爭議政策，交由台灣人民來公投決定，不論美國或日本都是民主國家，對於公投結果就算不滿意，至少會考量到這股民意的展現，屆時，台灣與這些國家談判時，也能爭取到更多籌碼。

（作者李平華，資深媒體人）