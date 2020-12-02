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奪回白宮信心滿滿？川普：咱們四年後見

川普透露2024出馬角逐美國總統之意圖

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/02 13:41
川普走在白宮南草坪（圖／美聯社）

川普走在白宮南草坪（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）連任失利的美國總統川普，下一步何去何從？傳言他可能會尋求四年後再戰，果然不出外界所料，他1日在白宮聖誕節宴會中，就透露了此一想法。

CNN報導，川普向在場者說，「我們試著再做四年，若不成，咱們四年後見。」他在致詞時也一再宣稱大選舞弊，自己分明已拿下勝利，「但他們不樂見我贏。」

一名川普策士向CNN表示，該陣營可能會於拜登就職日1月20日前後舉行公開活動，昭告天下川普四年後捲土重來的雄心壯志。川普在共和黨內仍有呼風喚雨之能，對黨內人士之影響力「前所未見」，該策士說道。

延伸閱讀：
【美國總統大選】無論誰勝誰負「川普主義」已大展勝利旗幟

然而，川普想奪回白宮之野心，對身邊諸位追隨者恐怕不是好消息。據傳副總統彭斯（Mike Pence）、美國駐聯合國大使的海利（Nikki Haley）等人，都有意問鼎白宮，前「主子」若出馬角逐，其必會有所顧慮。

川普雖已點頭政權交接，至今仍未承認敗選，各州法律訴訟接連吞敗，也尚無棄戰念頭。川普策士極力勸他出席拜登就職典禮，原因無他，就算不認輸，也不能一副「輸不起」的模樣，如此一來方能維持其支持聲量與影響力，有利四年後參選。不過，川普至今仍未表明是否出席。
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