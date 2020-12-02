台灣、以色列簽訂志工合作協議　盼增進兩國友誼

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）台灣與以色列在週二（1）簽署「台以志工合作瞭解備忘錄」，盼透過協定深化雙方在志工領域的合作，並進一步增進兩國友誼。

台灣與以色列近年交流層面廣泛，跨及科技、教育，以及文化等，顯見雙邊關係持續升溫。週二的簽署儀式在台北舉行，由駐台北以色列經濟文化辦事處代表柯思畢（Omer Caspi）及我國駐以色列代表張國葆以視訊連線方式，分別代表兩國政府異地簽署，雙方均派相關部門官員參加。

外交部常務次長曹立傑致詞時，稱讚志工青年是台灣最佳的民間大使，並指出台灣與以色列理念相近，此次各方努力促成志工合作協定的簽署，再度彰顯雙邊堅實的友誼及互惠合作的決心。

根據外交部，柯思畢致詞時，除肯定我國政府積極協助青年參與國際事務外，也鼓勵未來有更多台灣青年到以色列參與志工服務。柯思畢另頒發感謝狀，表揚近年前往以色列服務的台灣志工青年。

衛生福利部政務次長李麗芬則表示，明（2021）年是我國實施《志願服務法》20週年，台以簽署此項暸解備忘錄深具意義。《志願服務法》是為整合社會人力資源，使願意投入志願服務工作之國民力量做最有效之運用而制定之法律。

外交部表示，「以色列海外志工計畫」每年接待約45個國家的1,000名志工前往以色列社福機構服務，台灣青年參與人數名列亞洲國家前矛，展現民間充沛的愛心力；藉由此次協定的簽署，外交部相信將深化雙方在志工領域的合作，並進一步增進兩國友誼。