又見越南籍密醫藏台灣民宅 挑膿、除毛、牙齒美白樣樣來、廉價收費吸客上門

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導） 桃園市衛生局表示，11月下旬在桃園市某民宅查獲1名越南籍女密醫，稽查人員進入民宅當下，該越南籍女子正在執行醫療美容行為，一旁美容床上還躺著1名女顧客。現場查扣麻醉藥物等多項醫療器具，全案已函請桃園地方檢察署進行後續偵辦。

桃園市衛生局表示，11月18日與移民署專勤隊一起前往桃園區某民宅稽查。稽查人員當場發現該越南籍女性，在自設的美容工作室中，正在執行醫療美容行為，美容床上躺著1名臉上敷著保鮮膜，疑似已經塗抹麻醉藥劑的女性顧客。

現場查核照（圖/ 桃園市衛生局提供）

稽查人員查證後，發現該越南籍女子雖不具醫師資格，卻替人實行醫療美容行為。

該越南籍女子表示，自己在越南曾有執行該類醫學美容等醫療行為的經驗，含醫美侵入性手術、針劑注射等行為，並坦承在台灣也提供類似的醫療服務，含挑除膿皰、除毛、牙齒美白及除痣等醫療侵入性服務等，各項收費約500至800元不等。

稽查人員當場查扣了醫療用麻醉藥物、疑似醫療廢棄物、抗生素、牙齒美白器械及除毛儀器等多項醫療器具，全案已函請桃園地方檢察署，進行後續偵辦。

桃園市衛生局表示，11月初才在桃園火車站附近查獲另一名越南籍女子為客人從事非法醫療行為，甚至還在臉書開直播、張貼微整前後對比照片等方式進行宣傳。

桃園市衛生局呼籲，在台的移工及民眾切勿接受無合法醫師資格的密醫進行美容手術，以避免在遇有醫療糾紛時，致自身健康受損而求償無門。

民眾若有醫學美容或皮膚問題，請找合格相關專科醫師，以免器械消毒不完全，增加各項傳染病風險（如C肝）。

針具（圖/ 桃園市衛生局提供）