冬天如何聰明食補? !　注意三大眉角

【健康醫療網／記者曾正豪報導】冬夜漸長，冷風陣陣，再加上後疫情時期，許多民眾怕冬季疫情再度捲土襲來，想必已開始大啖暖呼呼且滋養心神的食補料理，有些民眾甚至是天天吃，藉此增強免疫力，調養身體。

聰明食補：藥記三眉角

藥食同源是華人社會常見的飲食文化，國人常會將中藥材添加在膳食或菜餚中。冬季常見的食補料理中，大多會加入薑、當歸或黃耆等中藥材，作為調養身體之用，像是當歸有活血作用，黃耆能補氣、調節免疫功能。

為保障民眾食用安全，衛福部公告「可同時提供食品使用的中藥材」，例如生薑、山藥和枸杞，民眾可在賣場或超市購買，直接作為食材使用；而人參跟黃耆則屬於「可供食品使用原料的藥材」，可酌量添加在料理中，僅作為調味輔助之用，不得單一原料使用。不過民眾常忽略這些常見中藥材的使用風險，哪些西藥會與中藥產生交互作用？要如何運用、搭配食材與中藥材？才能兼顧養生又能吃得安心，藥害救濟基金會特別整理以下三大眉角：

眉角一：留意正在服用的慢性病藥物

慢性病病人在使用藥食兩用的食材前，要留意目前使用中的藥品或保健類食品及考量自身疾病。例如服用心臟用藥（如digoxin）或降血壓藥-利尿劑（如spironolactone、amiloride、furosemide和hydrochlorothiazide等）的病人，若同時食用含甘草的料理，較容易因低血鉀而增加西藥的毒性，或減低降血壓藥的療效；其中furosemide與人參併用則可能會降低利尿效果。另一類降血壓藥品-鈣離子阻斷劑（如nifedipine）與人參併用，恐會提高西藥不良反應的發生機率。至於有服用降血糖藥（如glyburide和glimepiride）的病人，併用甘草後，可能會影響血糖控制；併用黃耆、山藥等藥材時，宜注意可能會有增強降血糖的作用。常見的抗凝血藥品（如warfarin）也宜避免與當歸、生薑和丹參等藥材併用，曾有文獻指出當歸成分中包含香豆素(coumarin)，具有類似西藥的藥理作用，若長期服用可能會增加抗凝血作用，增加出血風險。此外，使用抗血小板藥品（如aspirin和clopidogrel）的病人，長期使用當歸、川芎時，則會加重抗凝血作用，提高出血風險的不良反應。建議服用上述藥品的病人，應留意食用含有中藥材的料理，了解潛藏的交互作用風險，食得健康。

眉角二：適量攝取食補湯、肉類或沾醬

食補湯除了中藥材外，很多人會加入酒、肉類、蔬菜、加工食品或是菇類烹調，再配上調味的醬汁，非常美味可口。但美食當下，暗藏許多健康風險。像是食用過量含有酒的食品，容易增加駕駛或操作機械的危險。有些湯頭多為高鈉、高油脂，搭配鹽分高的調味醬，補湯太油太鹹，一餐吃下來熱量不可小覷，易增加身體額外負擔；若過量攝取恐不利於患有三高、腎臟病和痛風的病人控制病情。因此在進補時，宜酌量攝取肉類和油脂，選擇少油、低鹽、少加工及高纖維的食材，讓您呷補、呷巧、呷乎健康!

眉角三：食補前諮詢醫療專業人員

食補是冬季常見的料理，但吃補也得補對時機與體質。例如孕婦、三高者、心血管疾病者或腎臟病者等，宜先詢問中醫師或西醫師，經過專業評估，確認藥物交互作用及辨明體質後，再調配食用適合的食品，盡量不要自行選用或購買中藥材補身；若有身體不適（如感冒、腸胃不適）或正逢生理期，也不宜進行食補，以免出現反效果或補過頭，未蒙其利反先受其害。建議民眾生病時宜先詢問醫師或就醫治療，切勿以為食補可以治療疾病，因而錯失最佳的治療時機。

藥害救濟基金會再次提醒您，選用中藥材作為食補材料前，宜先了解中藥材的正確使用觀念與考量本身現有疾病與體質，並應主動詢問中、西醫師或藥師等專業人員，了解藥材特性及食用方式，選用適量、適時與適合體質的食補方法。此外，平日也要格外注意保暖、充足睡眠及適度運動，透過正確用藥行為、正常作息及均衡飲食習慣，三管齊下，一起暖暖地渡過冬季!

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/48294/

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