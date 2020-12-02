美國會報告籲升格AIT處長位階　強化雙邊經貿合作、猛讚台灣抗疫表現

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）美中經濟與安全審查委員會近日發布2020年國會報告，當中主要探討美中經貿關係，但裏面用了61頁的篇幅談論台灣議題，報告中建議提升美國在台協會（AIT）處長位階，立法將其改為須經總統提名、參議院同意，規格相當於比照任命「駐外大使」。

台灣的中央社首先做出這份報導，提到美國國會「美中經濟暨安全審查委員會（USCC）」發布年度報告，呼籲國會評估強化與台灣在關鍵領域經濟合作機會，並透過立法升格AIT台北辦事處處長位階。

這份長達587頁的國會年度報告中，談到中國在非洲的戰略布局、中國金融業系統性風險及其對美國的影響、美中在醫療生物科技領域的互動、中國不斷膨脹的投射能力與遠征能力，報告還提到台灣及香港。最後則是回顧兩國之間2020年以來經濟、貿易、安全、政治及外交事務發展。

報告中61頁關於台灣的篇幅中，可看出美國會議員對於中國姿意妄為的不滿，包括施行香港國安法、更頻繁的台海軍事威脅行動，在在證明中國領導者只顧實踐自己的政治目標，無視他們對於區域安全的承諾，以及這些行動對其國際評價的負面影響。諸等作為應讓華府重新思考其長期對台與對中政策是否合用；報告也提到若中國兼併台灣，會影響美國的國家利益。

猛讚台灣抗疫表現、政府應變能力、經濟發展

中國去年底爆發武漢肺炎（新冠肺炎病毒）疫情，今年疫情擴散到全球並感染千萬人，截至12月初全球已有近6400萬人染疫，百萬人染疫死亡，CNN前日也報導中國抗疫失策。國會報告明白指出中國在這場疫情嚴重大爆發的責任，指中國若沒有處處政治考量、積極採納台灣衛生主管機關建言、不排擠台灣參與世衛組織的討論，今日疫情也許就不會這樣一發不可收拾。

報告也讚揚台灣兼顧民主人權的防疫措施令人印象深刻，值得全球各國學習，而儘管處處受到中國霸凌及阻擾，台灣仍然可以控制好疫情不致大幅擴散。報告中以台灣首都的台北市防疫措施為例，嚴格的場館實名制及各式防疫措施，讓台北可以不用封城也能達到良好防疫效果，兼顧人民健康與經濟發展，也因此，台灣2020年的經濟還能逆勢小幅成長，實屬不易，其鄰國難以望其項背。

報告也稱頌台灣蔡英文政府對於疫情應變飛快，年初就積極鼓勵台商降低對中國供應鏈的依賴，祭出各項投資鼓勵補貼措施吸引台企重返台灣生產，避免兩地奔波增加染疫風險，也鼓勵大型外商在台灣落腳擴大營運，讓台灣在全球供應鏈地位上取得優勢及先機。

面對這樣一個民主且運作成熟的島國，報告促請華府應積極與台灣開展更深一層關係，諸如立法來升格AIT台北辦事處處長位階，必須交由參院同意任命，這相當於比照有邦交關係大使任命的規格。

早在2007年就有共和黨籍眾議員提出相似法案，但無疾而終。2019年12月，美國眾議院「國會台灣連線」主席夏波提出法案，要求美國在台協會處長的任命須比照一般美國駐外大使提名程序，任命案須經參議院確認同意，法案也要求AIT處長應擁有大使的位階。

除了AIT台北辦事處處長的任命建議，報告也促請國會修改TAIPEI Act，讓美國可以對阻撓台灣參與國際組織的行動做出反制，尤其是來自中國的壓力。另外，美台在資通訊等重要產業的擴大合作也是報告訴求重點之一，以確保美國國家利益與安全、提升競爭力。