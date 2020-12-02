【新冠肺炎疫苗】輝瑞與BioNTech、莫德納已送交申請　歐盟最晚12月底核准接種

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）德國生技公司BioNTech與美國合作夥伴輝瑞藥廠（Pfizer），以及美國莫德納生物技術公司（Moderna）紛紛證實已向歐洲聯盟藥品管理局（EMA）申請批准使用所生產的新冠肺炎疫苗。而歐盟監管單位也證實，將在12月29日前和明年1月12日決定是否核准疫苗的緊急使用授權，這讓歐洲國家有了展開疫苗接種計畫的明確時程。

法新社報導，BioNTech和輝瑞藥廠共同發表聲明指出，在試驗證實其疫苗預防效果達95%後，11月20日已向美國食品暨藥物管理局（FDA）提出緊急使用授權申請，而本週一亦向歐盟藥品管理局（EMA）申請有條件上市許可（Conditional Marketing Authorisation, CMA）。

另一方面，美國莫德納生物技術公司（Moderna）於週一也為自家研發的疫苗向美國及歐盟提出緊急使用授權申請。

法新社引述上月公布的大規模試驗數據顯示，輝瑞與BioNTech的疫苗，以及莫德納的疫苗，兩支都很安全，且防疫效力達95%左右。

歐盟藥品管理局週二表示，針對輝瑞及美國生物技術公司莫德納（Moderna）的候選疫苗，若專家收到來自兩家公司的充分數據，最晚將於12月29日及明年1月12日分別完成對它們的審查。