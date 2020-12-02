趙立堅推特置頂辱澳圖 澳洲媒體頭版刊登「六四坦克人」反制、標註「這圖是真的」

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中國外交部發言人趙立堅在推特嘲諷澳軍的圖片爭議越演越烈，澳媒在推特貼出經典「六四坦克人」的照片反制，還註明「這張圖是真的」。

中國外交部發言人趙立堅11月30日在推特貼出一張澳洲軍人微笑持刀抵在一個阿富汗小孩脖子上的照片，小孩臉上罩著澳洲國旗，手上還抱著一隻山羊。

圖片中寫道「不要怕，我們帶來了和平。」

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）譴責趙立堅此文「令人髮指」，並要求中國為趙立堅行為道歉，還要求推特立即刪除貼文。

但是遭到推特官方拒絕。而趙立堅甚至將該圖片推文置頂，並奉勸莫里森將注意力放在處理澳洲內務上，好好整頓澳洲駐外軍隊紀律。

澳洲媒體《每日電訊報》（Daily Telegraph Australia）今（02）日以頭條刊登1989年中國六四天安門事件中的「坦克人」照，模仿趙立堅口吻寫道：「中國軍人屠殺中國平民百姓及學生讓人震驚，我們強烈譴責該行為，並要求究責」，還註明「這圖是真的。」

紐西蘭總理賈辛達·阿爾登（Jacinda Ardern）表示，「這是一則不實的貼文，紐西蘭也已向中國表達當局對於該圖的關切。」

據傳，趙立堅貼出的圖片，乃是來自中國戰狼畫手「烏合麒麟」的微博。

在澳洲總理莫里森昨(（01）日譴責中國之後，烏合麒麟馬上畫了新圖「蹭熱度、表忠心」。

新畫中，一名頭戴紅帽的男子站在畫布前，獨自面對來自西方媒體的相機，一名長相酷似澳洲總理莫里森的男子蹲在畫作右後方，指著該紅帽男子，遠方的戰爭硝煙仍未散去。新畫下方寫著「Apologize!」（道歉！）

（圖片翻攝自「乌合麒麟」微博）

中國駐坎培拉大使館今日表示，澳洲政府試圖「激化澳洲的民族主義」，並透過該圖轉移國內對澳洲軍人在阿富汗犯下暴行的關切。部分澳洲政治人物及媒體的憤怒，不過是對於趙立堅推文的過激反應。