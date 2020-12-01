CNN獲武漢肺炎保密文件 直指中國決策失誤導致疫情全球爆發

CNN在今日(1日)的報導中指出，一份標註「內部資料，請保密」，且來自湖北當地衛生主管機關的117頁文件，揭露中國政府有企圖淡化疫情之虞。... CNN在今日(1日)的報導中指出，一份標註「內部資料，請保密」，且來自湖北當地衛生主管機關的117頁文件，揭露中國政府有企圖淡化疫情之虞。(圖/美聯社)

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國有線電視新聞網(CNN) 今(1日)揭露一份來自湖北省的關鍵文件，聲稱由中國保健機構匿名人士提供，指出中國在武漢肺炎爆發時，不但沒有及時向外界通報丶虛報實際的染疫人數，更因為政府的連續失策使疫情擴散，最終導致全球性的大爆發。

最初對外公布之數據不實 顯示中國政府淡化疫情

中國武漢肺炎疫情起始於2019年12月初的湖北省武漢市，CNN在今日(1日)的報導指出，一份標註「內部資料，請保密」，且來自湖北當地衛生主管機關的117頁文件，列出在2月10日時，當地新增病例總數為5918例，比官方公開的確診病例數多出一倍，顯示官方有企圖淡化疫情之虞。

初期診斷病毒耗費23天 檢驗方法也無效

這份時間軸跨越2019年10月至2020年4月的外流資料記載，湖北的醫療機關起初需耗費平均23天才能診斷出確診病患，嚴重阻礙對病毒的監測與控制，顯示中國根本無法應付最初疫情的爆發。

此外，官方的病毒檢驗方法也被揭露有所失誤。這份文件顯示，在1月10日的資料中，有官員向上級報告，使用SARS的檢驗方式是無效的，因為當時進行的測試只有30%至50%的陽性比率，表示經常出現假陰性，利用該方法得出的數據使外界低估疫情的嚴重性。

內外部原因導致決策失誤 阻礙疫情控制

不只如此，文件也指出，中國的官僚體系、僵化的行政手續，以及衛生單位依賴有缺陷的檢測與回報機制，都導致政府不斷在關鍵時刻決策失誤。這份外流文件所公布的內容，和中國政府在6月7日公布的白皮書中，強調對疫情「依法、公開、透明、負責任態度」的說法相去甚遠。

文件更提到，湖北省在 2019 年末有一波流感爆發，在武漢、宜昌及咸寧等地都有數千人感染，官方卻沒有對外公佈。對此，CNN與專家認為流感與武漢肺炎的雙重爆發，使得新病毒的出現難以被監測，公衛體系也不堪負荷，是助長武漢肺炎傳播的可能原因之一。

CNN表示，這份外流文件是由匿名的人員提供，他們聲稱是中國保健機構的內部工作人員。爆料者表示願意揭發他們發現的真相，並對曾發聲的同事致敬。 CNN也強調，已和6名獨立專家證實相關文件的真實性。其中一位與中國有密切關係的專家表示，在今年較早前已曾經見過報告中的部份文件。目前中國官方並未回應CNN的報導。