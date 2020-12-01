台灣新冠疫情疑慮增　花蓮宗教團體齊為人民祈安

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）台灣近幾周境外移入案例大增，疫情疑慮再起，花蓮縣政府近日邀集各大宗教聯合舉辦為期八天的祭天祈福暨遶境大活動，11月28日揭開序幕，花蓮縣佛教會各大寺院團體共同舉辦祈安大法會，祈願疫情化小化無，同時也宣導居安思危的意識。

為祈求物阜民豐、安居樂業，凝聚花蓮縣人民敬天樂土、共存共榮之傳統深厚情感，由花蓮縣政府指導，花蓮縣佛教會主辦，花蓮縣佛教會所屬各大寺院團體協辦「護國息災仁王祈安大法會」11月30日在花蓮小巨蛋舉行。花蓮縣政府張秘書長、民政處林處長、議員與巿民代表出席。花蓮縣各大寺院諸山長老與法師同心祝禱，祈願諸佛菩薩慈悲護佑，新冠病毒疫情化小化無、國泰民安、風調雨順。

花蓮縣佛教會理事長地皎長老尼表示，「仁王護國般若波羅蜜多經」是佛陀教導十六國的國王如何修身、護國、平天下的大乘經典，所謂「一切法唯心造」，若能以般若智慧，觀照自性、善護心念、棄惡揚善，廣修六度，行菩薩道，人心清淨祥和，國土自然清淨莊嚴。

12月1日至12月5日，花蓮縣佛教會特啟建「護國息災梁皇祈安大法會」，藉以此懺悔功深之無邊功德，祈願眾人能得到諸佛菩薩的加被，減輕業障、減輕共業、遠離障礙，一切順利平安。



地皎理事長很感念徐縣長帶領縣府團隊，每年邀請各大宗教合辦祭天祈福活動之善舉，藉此匯聚仁心護國的願心，心懷利他助人的善念（圖片：花蓮縣佛教會提供）。

今年花蓮縣政府的祭天祈福暨遶境大活動，從11月28日開幕祭天開始，12月5日閉幕謝天典禮提供平安祈福米，讓現場民眾領取與家人共享，另外備有祈福牆，民眾可以向現場工作人員索取祈福卡片，寫上希望貼於祈福牆祈求庇佑。活動期間包含佛教與道教法會、天主教祈福彌撒、基督教聖誕、原住民祖靈敬拜及一貫道誦經祈福等各宗教系列活動陸續舉辦，藉由各宗教的力量，一同為花蓮祈安。

縣府建議前往參加的民眾請全程佩載口罩，配合實名制及量測體溫、消毒、保持社交距離等管制，以確保民眾安康。