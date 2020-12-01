美國林肯中心疫情封館至明年6月　旗下室內樂協會排除萬難台灣巡演

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)國際頂尖林肯中心室內樂協會50週年，精選六位音樂家於台北及高雄演出，巡演最終場將合體國家交響樂團，讓樂迷十分期盼將會擦出什麼精彩火花。

成立50年的林肯中心室內樂協會(The Chamber Music Society of Lincoln Center，以下簡稱CMS)為享譽國際的林肯表演藝術中心下轄12個常駐藝術團體之一，自2017年起與台灣巴哈靈感音樂文化協會合作推出「發現·室內樂」計畫，今年將於台灣巡演並帶來大師班等精彩課程。

CMS現任總監吳菡(Wu Han)為台灣人，畢業於東吳大學音樂系，從鋼琴伴奏一路成為音樂界頂尖人士，吳菡說，在於台灣音樂體系嚴格的訓練，之後有幸前往美國發展，然而一切都是要慢慢累積，她以前還不只會彈鋼琴，連二胡及打擊樂都有涉獵。

CMS每年都會率領百位音樂菁英前往世界演出300場，但今年受到疫情影響，林肯表演藝術中心已經從三月關閉，更將一路封館到明年6月，吳菡透露，今年12月本來應該要去日本演出，但最後二選一決定將室內樂帶回家（台灣）。

吳菡說，每個音樂家對於台灣控制疫情良好感到驚艷，很開心能有這麼好的觀眾，而她覺得演出當晚她可能會哭，因為已經很久沒有正式表演了，而音樂就如同靈魂的糧食啊！

此次，CMS演出名單為鋼琴：吳菡、小提琴林品任(Richard Lin)、Kristine Lee、中提琴 Matthew Lipman、Yura Lee，大提琴Keith Robinson、Dimitri Atarine；將演出貝多芬：降Ｅ大調鋼琴四重奏、柴可夫斯基：弦樂六重奏《佛羅倫斯的回憶》、孟德爾頌：降Ｅ大調絃樂八重奏等曲目，高雄及台北場會有變化。

特別的是，大家對於小提琴家林品任應該都不陌生，但他首次以CMS團員身份於台灣演出，從18國187為頂尖人才中脫穎而出，成為最後五位之一進入CMS，他分享，此次深入校園推廣後才發現，台灣小孩對於國際音樂的了解不足，自己則是到茱莉亞念碩士時，和此次同行演出的中提琴家Matthew Lipman當過同學，開始對CMS有憧憬並努力考進去。

有趣的是，音樂家來台都要先接受長達兩週的隔離，但大家似乎都覺得很值得，甚至苦中作樂在各自的飯店陽台開起音樂會，中提琴家Yura Lee說，抵台前美國Fedax還把她護照弄丟，導致要重辦簽證，但她認為「失去過後才懂珍惜，現在演出的機會很珍貴」；而大提琴家Keith Robinson則是開車8小時到紐約接受核酸檢測，但這些都阻擋不了他們抵台演奏的熱情。

CMS音樂會將於12月2日台北國家音樂廳、4日及5日高雄衛武營登場；大師班則將於4日高雄衛武營、6日國立交通大學音樂研究所舉行。