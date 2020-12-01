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Google 2020最佳APP排名出爐 這些超好用程式你也載了嗎？

榜單受疫情影響，今年讓居家運動、遠距協作等應用程式榜上有名

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/01 17:48
Google今(1日)公布2020年度最佳應用程式排名，包含 16 款最佳應用程式及 20 款最佳遊戲，只要打開Google Play商店...

Google今(1日)公布2020年度最佳應用程式排名，包含 16 款最佳應用程式及 20 款最佳遊戲，只要打開Google Play商店...

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）除了打電話，大家到底都用手機做什麼？Google今(1日)公布本年度的應用程式排名，包含 16 款最佳應用程式及 20 款最佳遊戲。而今年的排名明顯受到武漢肺炎疫情影響，由《Nüli居家與重訓課表》獲選為「年度最佳應用程式」，和去年的規律睡眠養成APP《SleepTown 睡眠小鎮》性質差異極大。

值得注意的是，在「年度最佳遊戲」的類別中，由台灣開發的解謎遊戲《人生畫廊》一舉拿下，在競爭激烈的遊戲榜單中脫穎而出，這是台灣團隊首次在 Google Play 上在贏得此類別獎項。另外，探討網路社會議題的 RPG 遊戲《實況旅人 Subscribe to My Adventure》則奪下台灣、香港「最佳獨立製作遊戲」獎項。

在其他的項目中，如「最佳生活幫手」，由怪獸養成結合發票對獎的《發票怪獸》獲選。其他入選APP包含支援多人視訊會議的《ZOOM Cloud Meetings》及文書工作軟體《Microsoft Office》，顯示使用者對遠端協作工具的需求提升。

根據中央社，Google Play應用程式與遊戲業務的發展經理張樂潮表示，今年除了身心健康和飲食指南，許多與生活新型態、商業應用相關的APP也紛紛上榜，如《Boosted業務 & 品牌影片製作工具》和《AdDirector廣告行銷影片剪輯製作》，可見得影音行銷與自媒體創作已成為一種數位趨勢。

榜單中也可觀察到傳統媒體的數位轉型，像是從電視節目起家的《食尚玩家》，也跨足經營應用程式。除了提供店家資訊，更透過團購美食拓展經營電商。台灣本土霹靂布袋戲也推出《PILI》APP，提供使用者一個影音平台，觀看其布袋戲影片。

Google 2020最佳APP排名出爐 這些超好用程式你也載了嗎？

Google Play 2020年度最佳應用程式《Nüli居家與重訓課表》；年度最佳遊戲《人生畫廊》以及年度最佳生活幫手應用程式《發票怪獸》。(圖/台灣英文新聞)

Google 2020最佳APP排名出爐 這些超好用程式你也載了嗎？

Google Play 2020年度最受歡迎程式榜單；年度最具潛力程式《AdDirector廣告行銷影片剪輯製作》以及年度最受歡迎遊戲榜單。(圖/台灣英文新聞)
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