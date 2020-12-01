韓國BTS防彈少年團入圍美國葛萊美獎、中共官媒蹭熱度：「都是中國粉絲的功勞哦！」

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）在全球享有高人氣的韓國偶像團體BTS防彈少年團，以單曲《Dynamite》入圍美國葛萊美獎，成為首度入圍的K-POP組合。向來愛蹭熱度的中國官媒報導時表示「BTS入圍是多虧了中國」，要他們「開口前三思」。

《環球時報》（The Global Times）英文版，11月25日以「Think twice before saying anything: Chinese netizens on Sina Weibo about BTS’ Grammy nomination」（說話前三思，中國網民在新浪微博對於BTS入圍葛萊美獎的反應）為標題，報導BTS入圍葛萊美獎消息。

報導先是稱讚BTS歷年來創下的記錄，而本次入圍葛萊美獎，背後也少不了中國粉絲的推波助瀾及一擲千金，讓BTS的單曲《Dynamite》可以在國際音樂平台上的下載量一舉衝上第一名。「BTS能入圍，皆是因為中國粉絲的支持」。

報導強調，若是這些年輕的明星在往後的公開場合發言時，能夠先想清楚就好了。若再次傷害中國人，對於BTS在中國的市場將會造成嚴重傷害，導致粉絲流失。

這番言論也引發韓國媒體反彈，以「誑語」「妄言」等句子痛批環球時報。

韓國網友更是言辭犀利地說「少在那裡蹭熱度」「中國人居然好意思宣稱自己是幫助BTS獲得葛萊美獎提名的？」「中國人真是瘋了！」

防彈少年團（BTS）10月份獲頒「符立德獎（James A. Van Fleet Award）」，因隊長金南俊（RM）在致詞時表示，「將記得兩國的共同經歷，以及無數男女犧牲的痛苦歷史。70年後，我們的世界比過去更加緊密」。

中國網友自動對號入座，自行撩撥脆弱的敏感神經，認為BTS辱華，在中國社交網站《微博》上將「#防彈少年團辱華」刷上熱搜，揚言「脫粉」，大罵BTS「滾出中國」「走好不送」「不要中國市場了」「國家永遠第一位」。

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