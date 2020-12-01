新北表揚人團領航暨性平績優 一竹慈善會獲頒奉獻獎 侯友宜：所有神隊友可組「公益國家隊」

新北市長侯友宜於1日表揚人民團體領航金獎暨性別平等績優團體， 共有195個團體獲頒領航金、銀、銅及公益獎， 206個團體獲頒性別平等績優，另有14家合作社獲評鑑優、 甲等。侯友宜表示，感謝所有社團神隊友用愛心創造進步的城市， 市府成立好日子愛心大平台，短短一年的時間就媒合到12. 8億的資源，所有響應捐助的團體、企業或個人，可以組成一支「 公益國家隊」了。

獲頒年度公益「最佳領航奉獻獎」的一竹慈善會，有20年歷史， 在歷任和現任理事長許誥的帶領下，會員從十幾人成長到超過2, 000人，經常辦理各項急難救助、弱勢喪葬協助等， 一年捐助超過200萬元，不僅出錢， 會員還定期到八里愛心教養院、愛維養護中心、 各地日照及長照中心服務。一竹已連續4年獲得領航金獎， 今年更獲頒奉獻獎，全體會員均與有榮焉。

獲頒領航金獎的新北市志願服務協會， 平日辦理街友年節關懷活動不遺餘力， 包括義剪、義診、職業媒合、法扶、衣物發放等， 鼓舞街友力爭上游、自立自強，在寒冬夜間更經常到公園、 車站等關懷街友。

新北市道德慈善協進會每年歲末舉辦冬令救濟寒冬送暖， 針對低收入戶及家境困苦者致贈救濟金及物資，受惠達數百戶； 對於弱勢家庭或突遇急難事件而遭遇困境者，前往訪查及慰問濟助。 另辦理清寒學生獎助學金，以協助安心就學。 社會局長張錦麗表示，新北市人民團體有5,400多個、近7成會員為女性， 但擔任理監事者只有3成左右是女性， 因此市府自105年起開始推動「人民團體性平1/3翻轉」， 鼓勵團體修訂章程以保障女性擔任理監事，促進女性參與決策， 以建立性別友善城市，這次共有206個團體達標獲得表揚。

在性平績優團體中有4個榮獲典範獎，包括土城崇榮居游姓宗親會、 新北市客家同鄉會、新北市連江縣(馬祖)同鄉會、 新店林姓宗親會。因為在宗親會及同鄉會的屬性上， 以男性會員居多，要保障女性擔任理監事難度更高， 因此市府今年特別表揚4個性平典範獎。