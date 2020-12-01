惜食國際村！新北農業局邀您參加耶誕惜食分享節遍嚐美食！

新北市政府農業局為推動「惜食」理念，將於12月5 日及6日下午2點至6點，在本市板橋區站前廣場舉辦「2020耶 誕惜食分享節」。今年以「惜食國際村」為活動主題，除了邀請民眾 自帶蔬果一同製作美味濃湯及參與惜食短講外， 還可以體驗製作美味義式濃湯與比薩，以及12種各國風味的惜食餐 點。12月6日還有異國料理DIY體驗及現場票選異國料理小吃活 動，參與活動的民眾就有機會獲得限量精美禮品。另外為慶祝國際糧 食組織與世界糧食日75與40周年，前75名參加濃湯與比薩的共 煮活動與前40名自帶食材的民眾，都有機會獲得精美禮品。

今年除了邀請「粩泰泰-泰式料理」、「魚缸咖啡」、「哈芒狗」、 「食旅光廚房」、「牧牧沙拉」等特色惜食分享餐廳，也邀請「 好食好食」、「八里新住民關懷協會」、「客家文藝交流協會」、「 新北市烏來泰雅農產合作社」及推動地方共生的「雙溪一十四」 與首度加入惜食推廣店家行列的「愛加倍餐廳」一同共襄盛舉， 帶來臺灣在地與各國美味料理， 愛吃美食的朋友們一定不能錯過這個品嘗佳餚的好機會。另外為慶祝 國際糧食組織與世界糧食日75與40周年，前75名參加濃湯與比 薩(共煮活動)與前40名自帶食材(共享活動)民眾， 都有機會獲得精美禮品。今年搭配「惜食國際村」活動主題， 現場安排越南扇子舞等異國表演，並於12月6日下午1點現場報名 異國料理DIY體驗，還可以參與異國料理票選， 即有機會獲得限量的泰國錫水杯、越南咖啡壺及日式餐盒。

此外農業局長李玟表示，格外品就是「正常規格」以外的農產品，因賣相 不好，處理較費工，較不被市場接受， 常在產銷過程的第一關被剔除， 但其實它們的品質及營養與其他蔬果一樣。為推動「惜食」理念， 新北市已第6度舉辦「耶誕惜食分享節」，希望透過料理互動方式， 讓大眾體驗格外品料理的多樣化，以增進對惜食理念的認識與支持， 也希望大家以實際行動至現場支持惜食分享餐廳。 對惜食議題有興趣的朋友歡迎追蹤「新北市農業局-稼日蒔光」或「 惜食分享餐廳」FB粉絲專頁。

照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供