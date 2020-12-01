香港有線新聞部傳裁員40人•中國組全體憤而請辭 學者憂: 港媒已告別「獨立自主」年代

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導）香港有線電視（簡稱有線）新聞部今天(12月1日)傳出 裁員消息，人數約達40人以上。據報導，有線電視中國組編採人員對此不滿，全組約10人同步辭職。

另外，有線新聞的港聞組、國際組及財經組主管，也都請辭。

有線新聞部今早首先傳出裁員約40人，負責專題報導的《新聞刺針》小組成員全部被解僱，立即離職。

綜合台灣中央社與官方香港電台報導，有線新聞台（i-CABLE News Channel）裁減的40人，涵蓋港聞、中國組、財經、主播、攝影、剪接及美術組，當中負責調查及專題報道的《新聞刺針》全組被裁。

《新聞刺針》每週不定時播出，深入搜查涉及公眾利益的議題，或軟性社會特寫的專題報導。

據報導，由於有線新聞部中國組助理採訪主任黃麗萍也在解僱之列，此事引起全組不滿，該組總採訪主任司徒元與10名編採人員決定自行辭職。

有線新聞台是亞洲第一個24小時新聞頻道，裁員40人及多名主管員工相繼請辭消息傳出後，香港電台引述浸會大學新聞系高級講師呂秉權分析，香港傳媒近月連番出現人事變動，背後相信不是純粹經濟因素，傳媒被視為香港問題來源之一，一些監督力較高的傳媒，面對一定程度的打壓。



呂秉權指出，中國北京對香港實施全面管治權下，當權者對傳媒高層人事及發展，有一定話語權。雖然不至於到參與如何裁員，但一些「受祝福」的人入主部分傳媒後，會因應有關方面的大方向完成工作，他認為香港傳媒已告別可以獨立自主的年代。



有線新聞台今天的裁員行動觸發《有線中國組》 (China Report／China Beat) 全組總辭。曾在有線中國組任職的呂秉權說，香港在中國新聞的報導，在世界有一席之地，而有線中國組堪稱業界數一數二，如此出色的隊伍遭「震散」了，對香港人的知的權利勢必會有影響。

香港電台報導，香港有線中國組主管司徒元下午返抵有線大樓被追問最新情況時說，他本人已經遞出辭職信，但目前仍是有線新聞台員工，他表示自己很不開心，而請辭原因很明顯。

據報導，有線中國組全體請辭並非即日生效，中國組在社群網站表示，在剩下的日子裡，他們仍會緊守崗位，全力以赴做好報導，並多謝大家一直以來的支持。

台灣中央社報導，這次裁員由電視台人事部制定名單，事前沒有通知各部門主管，引起一些員工不滿，要求公司交代裁員準則。

香港電台引述有線新聞及公共事務副總經理許方輝說，港聞記者與《新聞刺針》記者可以執行同樣工作，節省資源是最大原則，新聞部日後也要重組架構。

近年來，有線電視一直面對訂戶減少的問題，公司方面自今年6月起要求員工每月放兩天無薪假，為期半年。8月份，新聞部還解僱了工程部資深主管。

有線新聞台是一家收費電視，1993年底開播，擁有多個自製24小時播放的頻道，提供新聞、娛樂和體育節目等。

有線新聞曾經擁有100萬用戶，但近幾年有下降趨勢。2019年初，有線公布訂戶減至80萬，公司宣布裁員102人。

香港電台指出，有線寬頻宣布調整架構，受影響員工約100人。香港記者協會高度關注裁員事件，對於《新聞刺針》遭全組解僱，而該組過去一年時有針對警方或政權的報道，不難令人聯想是以節流為名，實際卻是減少或不作敏感的報導。



記協主席楊健興表示，事件令人難過和擔心，令人擔心管理層是藉財政節流原因，將長期受政治壓力的組別裁撤，讓新聞部以後不再觸及敏感議題的報道。



楊健興表示，一間傳媒機構要用很長時間建立聲譽，但最終若頂不住壓力，損失的不單止是傳媒界，而是整個社會。如果傳媒選擇迴避某些政治敏感議題，不作報導，會令公眾質疑傳媒是否已「選邊站」或「噤聲」，對仍在線上的傳媒工作者，或多或少會有影響，公眾也可能懷疑傳媒是否仍然獨立及具公信力。

記協表示，雖然能夠理解香港受到疫情反覆衝擊，經濟緊縮，包括傳媒機構等各行各業營商環境愈趨困難，然而裁員行動不但打擊員工士氣，亦嚴重影響新聞編採質素，資方必須三思。