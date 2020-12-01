新北市110學年全面推動國際教育四堂課 109學年42校率先起跑

因應教育部推動「國際教育2.0」政策， 新北市110學年度將在全市公立國中小全面推廣國際教育四堂課， 109學年度由大豐國小等42校率先起跑。

新北市教育局鼓勵學校將國際教育議題融入各領域學科， 或進行跨領域統整教學， 結合校本課程帶領學生從認識在地文化出發，進而關懷SDGs17 國際教育議題，如公平交易、疾病傳染病、人權、環境保護、 氣候變遷等，讓國際教育向下扎根。 大豐國小運用文山分區國際文教中心為基地， 帶領學生從非洲地理認識、環境探究到生活體驗， 發展國際關懷課程，培養學生具備全球公民責任。

大豐國小四年級學生從肯亞生活實錄影片中， 看到非洲學童每天要花一到二小時提水回家，因缺乏乾淨可飲用水， 甚至產生飢餓、疾病或死亡的情形。 老師帶著學生進一步從生活環境及水情APP中觀察臺灣缺水情形， 思考身處海島臺灣為何會缺水，並藉由提水體驗， 感受水資源無法隨手可得的痛苦，及平時有乾淨飲水的幸福。鄭韋伶 主任表示，學生以視訊方式向非洲史瓦帝尼偏鄉學生分享如何運用回 收寶特瓶自製濾水器取得淨水， 讓非洲的孩子也能在生活上便利取得淨水， 且隨時可以洗手防止新冠病毒的侵襲； 另外全班合作製作海報拍成影片在youtube 宣傳，讓更多人瞭解世界水資源日的意義， 共同主動關懷並珍惜水資源。

學生卓昕蕾表示，一開始抱著水桶行進，覺得步行好困難。 非洲小朋友們真的很辛苦， 無法想像他們每天要花幾個小時去提水才可以喝到乾淨的水， 在臺灣生活非常便利，喝水是很方便的事，我們真的很幸福。 廖一久同學分享自製濾水器過程， 將混濁汙水倒入濾水器中竟然可以慢慢跑出乾淨清澈的水， 大家都好興奮，並將這樣的方法教給非洲筆友， 讓他們也可以快速取得淨水，降低疾病傳播機率。

教育局張明文局長表示，本市國際教育輔導團協助學校從在地出發， 發展多元的國際教育課程，如成功國小「走讀家鄉- EYE我的守護者」校本課程， 結合蘆洲神將文化及泰國潑水過新年繪本， 讓孩子們從在地的廟宇出發尊重理解各國祈福文化。 雙溪高中結合聯合國永續發展目標SDGs貧窮議題， 引導學生關注新冠肺炎時事及疫情之後的貧窮問題。 本市110學年度全面實施國際教育四堂課， 落實國際教育課程普及化，讓全市30萬4, 000名公立國中小學生認識、尊重不同文化， 從生活中關心國際議題。