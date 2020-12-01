伊朗核計畫負責人遭暗殺 伊朗：以色列所為

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）伊朗核子物理學家、核計劃負責人法克里薩德(Mohsen Fakhrizadeh)上週五(27日)在途經首都德黑蘭東部一處小鎮時，受到攻擊而遇害，由於其身份敏感，曝光後隨即獲得大量關注，其中伊朗的說法前後不一，也為整起事件添上更多疑點。

一開始伊朗國防部的報告顯示，法克里薩德的座車行經該鎮時，一旁的日產卡車發生了爆炸，隨後出現多名槍手對車進行掃射，並與其保鏢爆發衝突，雖然最後所有行兇者都被擊斃，法克里薩德和卻已經喪生，受傷的還有其中一名保鑣。

不過，伊朗最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼(Ali Shamkhani)不久就改口，先是否認現場有出現槍手，接著又表示襲擊方式十分複雜，而且手法先進，甚至動用了「衛星定位的電子設備」，以此一口咬定以色列情報機構摩薩德(Mossad)是幕後黑手，這個說法也與伊朗媒體報導的狀況更為接近。

帶有官方色彩的法斯通訊社(Fars News Agency)率先在29日還原「現場」，表示在政府報告中先爆炸的卡車上裝有一台可以遠距控制的機槍，該遙控機槍先是對法克里薩德的防彈車試射了幾發，讓法克里薩德認為車出現了問題下車查看後，將其射殺，卡車才爆炸。隔天，官方電視台的英文頻道隨後「加碼」報導，表示在現場發現以色列軍工業的標誌，不過所有的說法都沒有提出進一步的證據。

不只如此，沙姆哈尼還點名反對派的伊朗人民聖戰者組織(Mujahideen-e Khalq)有涉入，除指控歐盟國家窩藏、庇護這個已被伊朗政府列入恐怖份子名單的組織，還誓言要替法克里薩德復仇。

對於伊朗的指控，以色列政府僅說不知道誰殺了法克里薩德，並沒有正面進行回應，不過一名以國匿名高層意有所指的告訴《紐約時報》，法克里扎德是伊朗核計畫的推手，帶有嚴重威脅性，因此，世界應「感謝以色列」。