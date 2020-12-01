朱宗慶打擊樂團2021亮點搶先曝光！突圍疫情攜手棒球明星彭政閔聯手「出擊」

朱宗慶打擊樂團歡慶明年將成軍35週年，今(1)日搶先預告2021年最新計畫亮點(圖/台灣英文新聞) 朱宗慶打擊樂團歡慶明年將成軍35週年，今(1)日搶先預告2021年最新計畫亮點(圖/台灣英文新聞)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)朱宗慶打擊樂團將於明年成軍35週年，2021年最新計畫於今(1)日公布，將以擊樂劇場《泥巴》巡演揭開序幕，緊接著氣勢滂礡的《百人木琴》也將登場；另外，「來點打擊」影音也將上線，透過有趣視角認識打擊樂。

朱宗慶打擊樂團將於2021年1月2日成立35週年，創辦人及藝術總監朱宗慶今日宣告2021年年度計畫，括三季年度公演節目策劃、新世代擊樂人才培育、擊樂專業社群網絡連結，以及推廣紮根與慈善公益計畫等。

朱宗慶甫獲行政院文化獎，他說，得獎是對專業的肯定，但他真正在乎的是能為社會做些什麼，多年下來，他發現「做就對了，要耐心累積，一直不斷追求想做的事，初衷跟30年前一樣都沒有變，用打擊樂帶給社會正能量」。

朱宗慶笑說，「自己是27歲，因爲從維也納返台已27年，雖然身材樣貌都不再是27歲，但追求藝術的熱情，跟年輕一樣完全沒有改變」，而他的熱情跟堅持也感染著團員，凝聚著所有人突圍疫情，將於2021年推出多檔精彩的節目，包含《泥巴》、8組台灣打擊樂名家的《名家聚擊》、100位打擊樂家帶來的澎湃木琴合奏《百人木琴》等。

樂團年度公演節目策劃，首先2021年1月，將於北、中、南三地巡演擊樂劇場《泥巴》；接著，原訂於2021年5月舉辦第11屆TIPC台灣國際打擊樂節，受當前全球疫情險峻影響，將延至2022年再行規劃。

第二季年度公演《台灣新聲力》系列節目，包含三檔不同屬性的打擊樂演出：《美好關係》為朱宗慶打擊樂團專場音樂會；《名家聚擊》串連8組臺灣打擊樂名家演奏8首台灣作曲家的擊樂作品；《百人木琴》再次邀集台灣100位打擊樂家展現木琴合奏的澎派氣勢，並有全新委託創作首演。

四位資深團員－吳思珊、何鴻棋、吳珮菁、黃堃儼，將於2021年第三季年度公演再次展現四人累積30多年的舞台魅力，這是繼2016年《第五種擊聲》後，再度以四人為主領銜全團演出的節目策劃。

特別的是，朱團與狠主流團隊合作推出七支名為《來點打擊》（We Need Ju）的線上影音作品，透過不同的角度介紹打擊樂並跟時事串連，其中，將邀請到棒球明星彭政閔以「打擊樂」為題，聯合朱團四大資深團員吳思珊、何鴻棋、吳珮菁等互換角色，國民球星將敲打木琴，打擊音樂家將揮舞棒球棍，令人期待會擦出什麼樣的火花！此支影片將於本週開拍。

狠主流創辦人周東彥分享，其中一個單元會呈現平常在音樂會看不到的東西，他覺得，演奏者有時候可能有雙重人格，一下要獨奏或轉眼要面對群眾，因此想拍攝演奏者的心理變化，面對不同觀眾跟演出曲目時的心態轉變，藉由影片探討打擊樂還有什麼可能性。

「聚．擊」

朱宗慶打擊樂團35週年－2021年度活動規劃