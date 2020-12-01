六合夜市辦桌惹議 陳其邁開鍘市場管理處長

高雄市政府經濟發展局在六合夜市辦「辦桌免費吃」活動，但僅發50份小吃引發爭議，高市府開鍘市場管理處長；高雄市長陳其邁今天說，活動雖外包，但如果未善盡督導責任就調整。

經發局在六合夜市辦「辦桌免費吃」活動，僅發50 份小吃、規模也縮水；經發局長廖泰翔上午表示，已降調失職的市場管理處長吳思賢，受託廠商將於今天發函依約追究並解約。

陳其邁下午召開市政會議前接受媒體聯訪表示，民眾高度期待市府促進攸關產業經濟發展市集、夜市生意，如果活動外包給公關公司卻輕忽怠慢、沒上緊發條，也沒善盡督導責任，就根據工作表現調整。

至於解約得標廠商，他說，廠商執行過程有很多瑕疵，包含未與商家共同行銷並完整活動評估，如果影響商家就須檢討，不是隨便做做就算了，「該追究就追究」。

高市府農業局長及海洋局長部分，陳其邁表示，目前兩名代理局長表現不錯，很感謝兩人處理農業保險及海洋事務，但目前正在市政總質詢，待總質詢告一段落後，會就局長職缺徵詢相關人選。

陳其邁談及就職百日說，市長須帶團隊往前衝，努力推動交通建設、促進產業升級並增加就業機會。他希望架構好投資環境，吸引更多投資，兌現競選政見，像台灣電力股份有限公司剛宣布加碼投資高雄新台幣100億元，增加3000個就業機會。

陳其邁在市政會議表示，市府團隊就職百日，今年也是高雄更名改制100年，提醒市府團隊做好每件市民關心的事，透過行動決定高雄未來100年樣貌，而上任百日有很多值得檢討的地方，他虛心受教，「好還要更好」。