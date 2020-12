中國「戰狼」趙立堅推文圖片辱澳拒道歉、澳洲總理莫里森爆氣：中共此舉令人厭惡

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)有「戰狼部」之稱的中國外交部發言人趙立堅昨(30)日在推特上,貼出一張合成的澳洲軍人屠殺阿富汗小孩的圖片,引發澳洲朝野上下強烈反彈。澳洲總理莫里森要求中國道歉並刪除,遭中方拒絕,反嘲「澳州政府才應該感到羞愧。」

中國外交部發言人趙立堅11月30日在推特貼出一張澳洲軍人微笑持刀抵在一個阿富汗小孩脖子上的照片,小孩臉上罩著澳洲國旗,手上還抱著一隻山羊。

圖片中寫道「不要怕,我們帶來了和平。」

侮辱性圖片及用詞,讓正在官邸隔離的澳洲總理莫里森(Scott Morrison)氣到發表45分鐘談話,譴責趙立堅此文「令人相當不能接受」「中國政府應為趙立堅這樣的舉動感到羞愧,這降低了他們在全球人眼中的地位」,措詞嚴峻,他要求中國為趙立堅行為道歉,並立即刪除貼文。

澳洲朝野上下態度一致支持總理莫里森的要求。

澳洲前總理,現任國家黨議員喬伊斯(Barnaby Joyce)諷刺趙立堅的行為,「這種愚蠢中學生的新聞,帶著令人難以相信的報復心態,不是聰明外交官的做法。」

中國外交部發言人華春瑩昨日在例行記者會上回應,澳洲軍人在阿富汗犯下的嚴重罪行,是澳媒自己報導的,也得到澳國防部調查報告確認。

華春瑩說,澳洲國防部報告披露的細節令人震驚和毛骨悚然,包括將成年男子和男孩集中起來槍殺或蒙眼割喉;將2名14歲男孩割喉後裝入口袋投入河流;要求新兵槍殺戰俘以“練手”等。澳方這些殘暴罪行受到了國際社會一致的強烈譴責和聲討。

華春瑩說,澳洲部分軍人冷酷殺害阿富汗無辜平民有理,但有人譴責這種冷酷罪行反而無理嗎?阿富汗人民的命也是命!澳政府應該做的是深刻反思並將兇手繩之以法,向阿富汗人民作出正式道歉,並向國際社會鄭重承諾永遠不再犯這種可怕罪行。

澳洲國防部日前公佈一項調查報告,19名派駐阿富汗的澳洲士兵涉嫌於2009年至2016年間謀殺39名手無寸鐵的阿富汗平民,將面臨刑事起訴。

在調查結果出爐後,澳洲軍方已開除13名現役士兵,將再進行深入調查。

截至記者發稿前,中國外交部發言人趙立堅尚未撤下該貼文。

Shocked by murder of Afghan civilians & prisoners by Australian soldiers. We strongly condemn such acts, &call for holding them accountable. pic.twitter.com/GYOaucoL5D