取得內部機密文件　CNN：武漢肺炎初期中國未確實通報確診數

中國2月間在武漢市啟用的方艙醫院（照片來源：美聯社） 中國2月間在武漢市啟用的方艙醫院（照片來源：美聯社）

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國媒體CNN 近期獨家取得中國衛生單位內部文件，當中揭露中國在新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情於武漢首次爆發時，不僅未及時向外界通報，公布的確診數字還遠不及內部統計數字，並指出地方及中央官員的接連失誤導致武漢肺炎最終擴散至全球。

CNN（美國有線電視新聞網）取得多達117頁的中國衛生單位內部文件，當中指出在武漢肺炎疫情爆發初期，地方機關處理方式混亂，在幾個關鍵時刻的決策明顯失當，導致對新型病毒的診斷延滯了三週、對新確診病例及死亡人數出現「誤導性」公告等，最終導致武漢肺炎在全球大流行。

根據CNN，儘管中國官方不斷強調疫情「可防可控」，但實際卻完全不是這麼一回事，且中國對外公布的疫情相關數據也多次與內部流通的資訊有所出入。

例如在2月10日，中國國家主席習近平在距離武漢約1,200公里遠的地方透過視訊替武漢的醫護人員打氣時，湖北省政府當日對外公布的確診數為2,478例，不過內部文件卻顯示當天共新增5,918例。

CNN 也指出，儘管中國強調對於疫情的處理方式「及時、公開且透明」，但根據內部流出資料，衛生單位起初平均耗費23日才能診斷出確診病患，而這與資金及人員不足、士氣低落，以及官僚體制等因素有關，這些因素則嚴重拖延後續監控及對抗病毒等作為。

此外，CNN 還發現，早在去（2019）年12月初，武漢出現武漢肺炎疫情以前，湖北省便爆發嚴重「流感」疫情，確診人數較前年相比多了20倍之多，其中宜昌市及咸寧市疫情最嚴重，武漢則為第三，這些數據不僅在此前從未被揭露，也表示早在武漢肺炎疫情爆發前，湖北的公衛體系已不堪負荷。

CNN 表示，取得的機密文件來自一名自稱在中國公衛體系服務的「吹哨者」，CNN 和幾名專家、一名歐洲安全專家，以及利用嚴謹的電腦分析，已經證實相關文件的真實性。

中國在北京及武漢的外交部和衛生單位官員，則尚未對CNN 的報導做出任何回應。