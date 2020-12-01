防止武漢肺炎境外移入　台灣指揮中心迄今已暫緩14家印尼仲介移工來台

中央流行疫情指揮中心11月30日表示，有鑑於印尼武漢肺炎疫情嚴峻，宣布從12月4日至17日，將暫停引進印尼籍移工入境來台工作2週。圖為30... 中央流行疫情指揮中心11月30日表示，有鑑於印尼武漢肺炎疫情嚴峻，宣布從12月4日至17日，將暫停引進印尼籍移工入境來台工作2週。圖為30日的桃園機場。中央社

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台灣11/30遽增24境外移入個案•含20名印尼移工 12月4至17日全面暫停引進該國移工

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）印尼武漢肺炎疫情嚴峻，為防境外移入病例增加國內風險，指揮中心11月30日晚宣布再暫緩6家印尼仲介公司移工來台，截至目前共有14家仲介移工遭列名單，無論有無取得簽證均暫緩入境。

指揮中心指出，未來該14家印尼國外人力仲介公司之訓練中心，如經印尼政府衛生單位確認其防疫措施改善且出具已無COVID-19 (武漢肺炎, 新冠肺炎) 疫情之證明，報經指揮中心同意後，始得重新仲介印尼移工來臺工作。

中央流行疫情指揮中心30日晚間發布新聞稿指出，考量印尼武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，為維護國內防疫安全及減少印尼籍移工境外移入病例持續發生，即日起新增暫緩6家印尼仲介移工來台。

指揮中心表示，經查10月22日迄今確診印尼籍移工中，包含以下共6家印尼外國人力仲介公司仲介引進人員，故自即日起，暫緩該6家印尼外國人力仲介公司仲介移工來台工作(詳情如下表)。

■PT. ARNI FAMILY --確診2人

■PT. BRATA KARYA INDONESIA--確診3人

■PT. CITRA PUTRA INDARAB--確診4人

■PT. DEWI PENGAYOM BANGSA--確診2人

■PT. MULIA LAKSANA SEJAHTERA--確診2人

■PT. PELITA KARYA JUHARI--確診2人

新增仲介公司名單 包括6家印尼外國人力仲介公司

圖/衛福部官網

指揮中心指出，截至目前共暫緩14家印尼外國人力仲介公司仲介移工來台工作，該14家仲介移工無論有無取得簽證，即日起皆暫緩入境。

指揮中心表示，近期印尼籍移工確診個案持續增加，自今（2020）年11月20日起，已要求所有入境台灣的印尼籍移工均需強制集中檢疫，先前已暫緩8家印尼外國人力仲介公司仲介移工來台工作。名單如下:

■PT. SENTOSA KARYA ADITAMA、

■PT. VITA MELATI INDONESIA 、

■PT. EKORISTI BERKARYA、

■PT. GRAHA AYUKARSA、

■PT. LAATANSA LINTAS、

■PT. PRIMA DUTA SEJATI、

■PT. BUMENJAYA EKA PUTRA

■PT. MITRA SINERGI SUKSES