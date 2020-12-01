中國宣佈制裁4名美國NGO人員、制裁內容尚不明

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）美國國務院和財政部日前以「施行香港國安法，破壞香港自治與自由」，宣布制裁4名中國及香港政府官員。中國外交部昨（30）日宣佈，制裁4名美國NGO人士，理由是「在涉港問題上表現惡劣」。

美國國務院11月9日宣佈，以「名中港官員參與施行香港國安法，破壞香港自治與自由，出於政治目的，逮捕、壓迫香港異議份子」為由，制裁4名中國及香港官員。

遭制裁的官員包括，北京駐港國安公署副署長李江舟、港澳辦公室副主任鄧中華、負責國家安全的香港警務處國家安全處高級警司李桂華，以及警務處副處長劉賜蕙。

中國外交部發言人華春瑩在11月30日例行記者會上，先是控訴美國粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。

爾後表示，中國決定對在涉港問題上表現惡劣的4名美國NGO人士實施制裁，包括「美國國家民主基金會」亞洲事務高級主任約翰·克瑙斯，「美國國際事務民主協會」亞洲項目負責人阿南德、香港分部主管羅薩里奧、項目主任薛德敖等4人。

但是華春瑩並沒有對制裁內容詳加說明。

華春瑩最後表示，香港事務純屬中國內政，美方應立即停止插手香港事務，不應再干涉中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠。