【時尚迷必收】星巴克Ｘkate spade聯名杯、手袋 美不勝收9日開賣

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）美國紐約時尚品牌kate spade包包配色多彩，充滿朝氣與熱情的風格在台灣相當受到女性歡迎，台灣星巴克首度與kate spade聯手，將帶來一系列具聖誕節慶氛圍、及紐約品牌經典圓點與線條的周邊商品，全系列共十款商品將於9日於全門市及線上門市販售。

繼今年4月與時尚美妝名牌Paul & Joe推出聯名系列大受歡迎後，星巴克在今年歲末年終，與在台灣享有高人氣的美國品牌kate spade合作，推出充滿節慶風味與設計感的聯名商品。星巴克表示，本次聯名商品以紐約品牌經典的點點與線條，搭配繽紛鮮明的色調，以及古靈精怪的貓咪為主題，推出包括馬克杯、不鏽鋼杯、提袋、筆記本、筆袋等共十款商品，傳遞來自紐約摩登俏皮的品牌調性，以及星巴克為咖啡生活帶進樂觀與朝氣的意義。

此一紐約時尚品牌創辦人Kate Spade 1986年大學畢業後在纽约雜誌社工作，在時裝雜誌編輯生涯中，感到在美國市場缺乏時尚又實用的包包，七年後她離職自創品牌並推出Kate Spade Handbags系列，以經典包款為基礎，搭配上各式不同材質的面料與顏色的變化搭配，價格不會遙不可及，極受美國年輕消費者歡迎，也拿下許多設計大獎。

全系列聯名商品將在12月9日於全門市及線上門市販售，商品上市當日，指定kate spade new york＋STARBUCKS聯名商品，每位顧客每次結帳，每款指定商品各限購乙個，如有額外數量的購買需求，需重新排隊，10日後則不受此限制。

現在讓我們先一睹kate spade繽紛鮮明的星巴克聯名商品風采吧：