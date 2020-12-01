爆發第四波疫情　香港迪士尼將第三度關閉

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）香港爆發第四波新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，港府宣布將採取更嚴格的防疫措施，包括關閉娛樂場所等，香港迪士尼也因而將自週三（2）起暫停開放，這已是疫情爆發以來香港迪士尼第三次關閉。

根據港府，香港自11月中以來已累計新增將近800例確診個案，其中有約700例為本土感染案例，確診者遍布全港，年齡、職業分布廣泛，部分為群聚感染。

針對第四波疫情的爆發，香港特首林鄭月娥在週一（30）宣布將採取更嚴格防疫措施，自週三起，遊樂及娛樂場所、KTV、麻將館，以及游泳池等場所必須關閉。

港府也將嚴格執行社交距離規定，餐廳內同坐一桌者不得超過兩人，體育活動也不可多於二人一組。

香港迪士尼（Hong Kong Disneyland）也將第三度暫時關閉，該園區前兩次因為疫情暫停開放是在1月及7月間。

武漢肺炎肆虐全球，備受大人小孩喜愛也總是擠滿人潮的迪士尼樂園也面臨嚴重衝擊，除了香港迪士尼之外，巴黎迪士尼（Disneyland Paris）也在10月間因為第二波疫情在歐洲爆發而二度關閉，並將放棄原訂在聖誕假期短暫開放的計畫，可能關閉至明（2021）年2月。

根據華特迪士尼（Walt Disney）公司，迪士尼樂園的相關營收在今年損失約美金8,100億元（約新台幣23億元），公司早前已宣布將資遣3萬2,000名樂園部門的員工。

位在美國加州的迪士尼度假區（Disneyland Resort in California）則是自今年3月關閉後便未再開放，儘管迪士尼加州冒險樂園（Disney’s California Adventure）在近期重啟部分購物及飲食區，鑑於加州目前的防疫措施，該州的迪士尼樂園估計在明年以前都無法全數對外開放。

佛羅里達州的華特迪士尼世界（Walt Disney World）則在7月重新開放，不過因為佛州的疫情升溫，迪士尼也因重新開放飽受批評；東京及上海迪士尼樂園早前也曾因疫情暫時關閉，不過現在都已經重新開放。